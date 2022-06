Facebook e Instagram siguen prohibidos en Rusia tras nuevo fallo judicial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Tribunal de Moscú rechazó este lunes la apelación del gigante tecnológico Meta contra el fallo en primera instancia que el pasado 21 de marzo lo declaró "organización extremista" y dejó en vigor la prohibición en Rusia de sus redes sociales Facebook e Instagram.

"La apelación ha sido desestimada. El fallo del tribunal Tverskoi del 21 marzo queda sin cambios", pronunció el juez Alexandr Ponomariov, citado por la agencia Interfax.

La sentencia en primera instancia prohibió en Rusia las redes sociales Facebook e Instagram, administradas por Meta, a la que la Fiscalía General acusó de llevar a cabo "actividades extremistas".



La decisión judicial no se extiende al servicio de mensajería WhatsApp, también administrado por Meta, debido a que no difunde información de manera pública.



La Fiscalía General demandó vetar las actividades de Meta debido a que el gigante tecnológico levantó temporalmente la prohibición a los residentes de varios países de publicar información con llamamientos a la violencia contra los ciudadanos rusos a raíz de la "operación militar especial" lanzada por el Kremlin en Ucrania.



El Comité de Investigación de Rusia abrió una causa penal debido a la negativa de Meta a eliminar los llamamientos a la violencia contra los rusos, entre ellos los militares.



En un comunicado, el portavoz de la compañía Andy Stone explicó que las excepciones se permitieron con carácter temporal por la invasión rusa de Ucrania si no incluyen amenazas de muerte "creíbles" contra civiles rusos.



Sin embargo, Meta permitió llamamientos a la muerte del presidente ruso, Vladímir Putin, y de su homólogo bielorruso, Alexander Lukashenko, emitidos desde Ucrania, Polonia y la propia Rusia.