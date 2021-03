Facebook bloqueó página Nicolás Maduro por desinformación sobre el COVID-19

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Facebook bloqueó la página del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por violar sus políticas al difundir información errónea contra el COVID-19 mediante la promoción de un remedio que él asegura, sin pruebas, cura la enfermedad, dijo el sábado un portavoz.

En enero, Maduro describió el Carvativir, una solución oral derivada del tomillo, como un medicamento "milagroso" que neutraliza el coronavirus sin efectos secundarios, una afirmación que los médicos dijeron no tiene respaldo científico.

Facebook retiró el video de Maduro promocionando el medicamento porque viola una política de la empresa que prohíbe falsas afirmaciones "de que algo puede garantizar la prevención de infectarse de COVID-19 o puede garantizar la recuperación de COVID-19".



"Seguimos las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), según las cuales actualmente no existe ninguna medicación que prevenga o cure el virus", dijo el portavoz a Reuters.



"Debido a reiteradas violaciones de nuestras normas, bloqueamos la página por 30 días durante los cuales solo estará disponible en modo de lectura," dijo.



En el video, Maduro dice que el Carvativir, al que llama "goticas milagrosas" del médico venezolano del siglo XIX José Gregorio Hernández, quien fue beatificado por la Iglesia Católica, se puede utilizar preventiva y terapéuticamente contra el coronavirus.



Los administradores de la página fueron notificados de la violación de políticas, dijo el portavoz.



La cuenta de Maduro en la plataforma Instagram, propiedad de Facebook, destinada a compartir fotografías, no se verá afectada.



El ministerio de Comunicación e Información de Venezuela no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.



Maduro dijo en febrero que Facebook había censurado videos en el que mostró Carvativir.



En el pasado, Maduro ha reclamado que él y sus aliados han sido tratados injustamente por las empresas de redes sociales, incluyendo lo que él ha calificado como una suspensión arbitraria de cuentas.



El mandatario utiliza con frecuencia las redes sociales, incluido Facebook, Twitter, y en ocasiones ha transmitido discursos en Facebook Live.



Las cifras oficiales de Venezuela del viernes mostraban 154.905 casos de coronavirus y 1.543 muertos, aunque críticos y opositores dicen que es probable que esta cifra sea más alta debido a la limitada capacidad de pruebas.