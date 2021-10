Expresidente de Estados Unidos Bill Clinton fue dado de alta del hospital

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El expresidente de Estados Unidos Bill Clinton, de 75 años, abandonó el domingo el hospital de California en el que fue ingresado por una infección, informó el jefe del equipo médico que lo trató.

"El presidente Clinton fue dado de alta hoy en el Centro Médico UC Irvine", dijo el doctor Alpesh N. Amin, en declaraciones recogidas en un comunicado publicado por el portavoz de Clinton en Twitter.

Imágenes en directo de la cadena CNN mostraron al expresidente (1993-2001) saliendo de las instalaciones levantando el dedo pulgar y acompañado por su esposa y excandidata a la presidencia, Hillary Clinton, tras pasar cinco noches internado.

"Su fiebre y su cantidad de glóbulos blancos han vuelto a la normalidad y volverá a casa, a Nueva York, para terminar su tratamiento antibiótico", añadió Amin.



Clinton fue ingresado el martes por la noche en el hospital ubicado al sur de Los Ángeles con una infección no relacionada con el covid.



El diario The New York Times, citando a un asistente, informó que Clinton desarrolló una infección del tracto urinario que se convirtió en sepsis, una reacción corporal extrema a una infección que afecta a 1,7 millones de personas al año en Estados Unidos.



El 42º presidente de Estados Unidos estaba en California para un evento relacionado con su fundación cuando se sintió cansado. Fue al hospital donde se descartó que tuviera covid-19 o problemas cardíacos.



En 2004, a la edad de 58 años, Clinton se sometió a una operación de bypass cuádruple después de que los médicos encontraran signos de una extensa enfermedad cardíaca.



Seis años más tarde le implantaron stents en la arteria coronaria. Esto le llevó a adoptar una dieta vegetariana y a hablar públicamente sobre cómo su cambio en el consumo de alimentos le ayudó a estar más sano.

"Tal vez si no hubiera comido tantas hamburguesas y filetes, que me encantan, tal vez si hubiera tenido un poco menos de estrés en mi vida, tal vez habría sido diferente", dijo Clinton a ABC News en 2004, después de su exitosa operación de corazón.