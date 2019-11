El expresidente brasileño Lula fue liberado de prisión tras un año y siete meses

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La justicia brasileña autorizó el viernes la liberación del expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, que cumple desde abril de 2018 en Curitiba una pena de 8 años y 10 meses de cárcel por corrupción. Lula salió de la prisión de Curitiba alrededor de una hora después de conocerse la decisión judicial.

"Tienen que saber que no agarraron un hombre, intentaron matar una idea y una idea no se mata, una idea no desaparece. Yo quiero luchar para probar que fui víctima de una banda de mafiosos", dijo el exmandatario una vez fuera de la cárcel.

Un juez de ejecución de penas determinó que ya "no existen fundamentos para la ejecución de la sentencia", después que la Corte Suprema decidiera el jueves que nadie puede ser encarcelado mientras tenga recursos legales disponibles.

El anuncio fue recibido con gritos de "Lula, guerrero del pueblo brasilero" por centenas de personas congregadas frente a la sede de la Policía Federal donde el exmandatario (2003-2010) purga su pena.

La presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, afirmó poco antes que Lula tiene la intención de "agradecer" a las personas que realizan una vigilia de apoyo en Curitiba "desde hace 580 días" y que una de sus primeras actividades previstas será visitar el Sindicato de los Metalúrgicos de las afueras de Sao Paulo donde inició su carrera política.

La decisión de la Corte Suprema debe llevar a los tribunales a examinar la situación de unas 5.000 personas. No todas serán sin embargo liberadas, porque los casos de mayor peligrosidad tendrían dictada prisión preventiva.

Luego de que trascendiera la noticia, la cuenta de Twitter del exmandatario publicó un video de él entrenando con la leyenda "Lula libre":

La decisión del magistrado llegó un día después de que la Corte Suprema de Brasil estableciera que la prisión de una persona condenada solamente en segunda instancia es inconstitucional. Esto abrió la puerta para que miles de presos, entre ellos el expresidente, pudieran salir de la cárcel.

La decisión, adoptada por un ajustado resultado de 6 votos frente a 5, fue la conclusión de un complejo juicio en el que el tribunal alteró finalmente una jurisprudencia establecida en 2016, según la cual un condenado en segunda instancia ya podía ingresar a prisión, aún con apelaciones pendientes en otros dos tribunales superiores.

Sin embargo, según la decisión adoptada el jueves, una pena de prisión sólo podrá ejecutarse cuando acabe todo el proceso de apelaciones, que en el caso de Lula, en la cárcel desde abril de 2018 y condenado a ocho años, aún contempla un último recurso, ya presentado y aún no juzgado en la propia Corte Suprema.

#AOVIVO | Vigília Lula Livre recebe Lula de braços abertos https://t.co/heqpYmoHjp — PT Brasil (@ptbrasil) November 8, 2019

Lula fue condenado como beneficiario de un apartamento en el litoral de Sao Paulo, ofrecido por una constructora a cambio de contratos en Petrobras.

Pero el expresidente niega los cargos y se considera víctima de una manipulación judicial para impedirle presentarse a los comicios presidenciales de 2018, en los que resultó elegido Jair Bolsonaro.

Su postura ganó fuerza cuando Bolsonaro designó ministro de Justicia al juez Sergio Moro, emblema de la operación anticorrupción Lava Jato y autor de la primera condena contra el expresidente (2003-2010).

Moro afirmó este viernes que la decisión de la suprema corte "debe ser respetada", pero sostuvo que "continuará" defendiendo la prisión después de una condena en segunda instancia. "El Congreso puede, de todos modos, modificar la Constitución o la ley" para permitirlo de nuevo, agregó.