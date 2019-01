Expectativa por nuevo rumbo de un gigante

Brasil acaba de dar un giro radical. Tras 13 años de un gobierno de centroizquierda, seguido por dos años de transición con el presidente Michel Temer después del impeachment de Dilma Rousseff, el gigante sudamericano prueba por primera vez en su historia democrática un gobierno de extrema derecha, con Jair Bolsonaro a la cabeza.

Se trata de un político con rasgos autoritarios que recuerda con nostalgia los tiempos de la dictadura militar, que no se toma en serio los avances sociales y se alinea con los gobiernos de Estados Unidos, Israel, Italia y Hungría.

Ni las amenazas de dejar en su mínima expresión los derechos laborales, ignorar el cambio climático, limitar las inversiones en cultura y dejar el país en manos del conservadurismo religioso frenaron la victoria de Bolsonaro. “No soy el salvador de la patria, pero Brasil no podía seguir acercándose al comunismo, al socialismo, con el populismo y el desgaste de los valores familiares”, dijo pocos días después de ganar las elecciones.

Bolsonaro ha reforzado su posición de líder que ataca a los rojos -el color que se asocia al PT- al anunciar que retiraba la invitación, hecha por la diplomacia del presidente Michel Temer, a los mandatarios de Venezuela, Cuba y Nicaragua para asistir a la toma de posesión.



Brasil ya no teme a los militares como en los tiempos de la dictadura que duró 21 años (1964-1985). Bolsonaro llega al poder rodeado por ellos, como prometió durante su campaña.



Su vicepresidente, Hamilton Mourão, es un general en la reserva. Siete de sus 22 ministros también son militares retirados, o tuvieron formación en el Ejército.



Fuera de Brasil, reina la incertidumbre. Los países que tienen relaciones comerciales con el país no saben qué pasará. La percepción generalizada es que Bolsonaro aún sigue preso de la euforia propia del candidato vencedor y todavía no se ha puesto la ropa del presidente ponderado y conciliador que, según la opinión general, debería ser.“Nos preguntamos hasta qué punto todo lo que ha dicho es un juego de palabras para agradar a sus electores y qué se va a poner en práctica de verdad”, comenta un diplomático, preocupado por las empresas extranjeras presentes en Brasil.