Exministro de Salud argentino: "A Pfizer le ofrecimos algo hasta indigno y siempre nos dijeron que no"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El exministro de Salud argentino Ginés González García se refirió hoy al escándalo del vacunatorio VIP y a su abrupta salida del Gobierno, explicó las negociaciones fallidas con Pfizer y habló de su relación con la vicepresidenta Cristina Kirchner.



“Les ofrecimos algo hasta indigno, una firma de responsabilidad individual, de cada uno de los vacunados, diciendo que no iban a hacer ningún reclamo. Y siempre nos dijeron que no”, dijo sobre Pfizer, durante una extensa entrevista en el programa de Nelson Castro por Radio Rivadavia.

“Pfizer consideraba que con la ley vigente no estaba protegido. Se hizo una ley especial, se le agregaron algunas cuestiones, y esto lo tengo por nota, contestado por Pfizer”, dijo el exfuncionario, y cargó tintas contra la sede central del laboratorio que fue, para él, la que “no le dio margen de maniobra” a la filial local.



Sobre la norma, González García explicó que -aunque se excedía los limites de la confidencialidad pactada- los puntos cuestionados por Pfizer eran la inclusión del término “negligencia” en Diputados y que esa ley limitaba la posible ejecución de bienes.



“Posiblemente esté rompiendo la confidencialidad y me cueste algo. Pero estoy re podrido, perdóneme que use estos términos”, dijo al entrevistador, y añadió: “Una vez vino un abogado de Pfizer a decir que no quería que firme yo, cuando la ley dice que firme el ministro, y quería que firme el presidente. Pasaron cosas, pero nunca terminamos de romper, seguimos tratando...”.

Sobre el trato que recibió el laboratorio, el exfuncionario explicó: “Pfizer fue la niña bonita, porque fue la primera. Los recibió el presidente, ofrecimos hacer fases clínicas acá, las hicieron, quisieron ampliarlas, lo hicimos. Fue la primera vacuna autorizada por ANMAT”.



Sobre el escándalo del vacunatorio VIP explicó: “Verbisky no es amigo mío, fue vacunado porque tenía 79 años. Yo no lo traje al ministerio. El Posadas se negó a vacunarlo por su antecedente político, quizás mi error fue aceptar vacunarlo en el ministerio cuando me consultaron”.



“Hay muchas personas que se vacunaron como personal de salud porque no los supieron clasificar los vacunadores”, dijo para explicar la vacunación irregular de Carlos Zannini.

“En realidad, yo no hablo, dejo que la justicia actúe. Salí del silencio por la barbaridad de la señora (Patricia Bullrich) que me acusó de coimas y tiene que ver con mi honor, por eso hice la denuncia correspondiente”, dijo, y sobre su abrupta salida del Gobierno, reflexionó: “Me dolió y me duele, pero nunca dije nada contra el presidente. Él estaba en todo su derecho de elegir las formas. Yo no quiero estar atrapado por la Justicia dentro de cuatro o cinco años, quiero que esto se resuelva cuanto antes”.



Además, sobre su relación con la vicepresidenta Cristina Kirchner, el exfuncionario explicó: “No sé si Cristina me quería en el ministerio, pero pienso que, si no me hubiese querido, no hubiese estado. Tuvimos una buena charla con Cristina cuando volví de Chile. Mi relación no es cercana, pero nunca tuve signos de desencuentros”.