Excandidato a vice de Macri pidió a Fernández que intime a Vázquez por dichos de Mujica

Miguél Ángel Pichetto, excandidato a vicepresidente de Mauricio Macri en Argentina, apuntó a través de su cuenta de Twitter este jueves contra el Frente Amplio y el presidente Tabaré Vázquez, tras los dichos de José Mujica sobre la iniciativa del presidente electo, Luis Lacalle Pou, de atraer extranjeros de alto poder adquisitivo y abrir las puertas a los argentinos.

Pichetto, ex senador y expresidente del bloque peronista desde 2002 a 2019, respondió a los dichos de Mujica, quien dijo en diálogo con El Observador que "en vez de traer 100.000 cagadores argentinos preocupémonos de que los nuestros inviertan acá", y agregó: "Tenemos unos US$ 24 mil millones desparramados por el mundo. ¿Por qué no intentamos que una parte de esa plata venga para el país?".

Esta tarde, Pichetto dijo que "habiendo transcurrido 24 horas y sin reacción oficial del gobierno" uruguayo, consideró "importante solicitarle al presidente (Alberto) Fernandez que intime al gobierno del Frente Amplio de Uruguay y al presidente Tabaré (Vázquez) a que repudien los dichos del ex presidente Mujica".

Hasta el momento, ni el presidente argentino, Presidencia de la República, ni el Frente Amplio se pronunciaron al respecto.

Habiendo transcurrido 24 horas y sin reacción oficial del gobierno es importante solicitarle al presidente Fernandez que intime al gobierno del Frente Amplio de Uruguay y al presidente Tabaré a que repudien los dichos del ex presidente Mujica. — Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) January 16, 2020

Los dichos de Mujica, sin embargo, hacen referencia a un dato que transcendió pero que no fue confirmado por Lacalle Pou ni por su equipo, acerca de potenciar específicamente la llegada de 100.000 argentinos para que se radiquen en Uruguay con la idea de alentar las inversiones privadas.

En entrevista con La Nación, el futuro ministro de Turismo, Germán Cardoso desmintió que la intención de Lacalle Pou sea atraer 100.000 argentinos y que no hay pensada “ninguna política para atraer, exclusivamente, a los argentinos”.

"Lo que el presidente ha dicho y hemos conversado en más de una oportunidad es que vamos a tener un Uruguay abierto al mundo”, agregó.

Sin embargo, este lunes, Fernández le respondió a Lacalle Pou sobre esta iniciativa. En diálogo con el programa Minuto Uno, del canal argentino C5N, le respondió a la iniciativa que busca abrir las puertas a los argentinos: “Si yo fuera él en esa situación, mi mayor preocupación sería que volvieran los argentinos que se fueron, no de traer uruguayos nuevos a la Argentina”.

“Después, sin ánimo de querer involucrarme en decisiones de otro país, y Luis (Lacalle Pou) sabe con el respeto que lo digo, pero tengo la impresión que a Uruguay le costó tanto salir de ese mote de paraíso fiscal que volver a caer en eso me parece que no es una buena idea. Yo esto lo digo desde el respeto que Luis merece, y sabe el cariño que le tengo”, agregó Fernández.

En tanto, destacó la labor del oficialismo sobre este asunto: “Ahí el Frente Amplio con el Pepe (Mujica) con (Danilo) Astori, con Tabaré (Vázquez), hicieron un trabajo tan prolijo para que Uruguay deje de ser un paraíso fiscal y dejar de ‘favorecerse’ con el dinero obtenido espuriamente en otros lados, que a mí me parece que si Luis me preguntara, yo le diría: ‘Pensalo dos veces’”.