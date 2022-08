Exembajador paraguayo en Qatar dijo que Marset le pidió ayuda cuando estaba detenido

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Ángel Barchini, exembajador de Paraguay en Qatar, señaló en los últimos días que el buscado narcotraficante uruguayo Sebastián Marset le solicitó ayuda cuando estaba detenido en Dubái por contar con un pasaporte paraguayo falso.

Barchini estuvo al frente de la delegación guaraní en Qatar hasta mediados de abril. También era concurrente, desde 2014, ante Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Omán y Kuwait.

"Leí en prensa la noticia de que el uruguayo Sebastián Marset buscó ayuda del entonces embajador paraguayo en Qatar, es decir, la mía, tras su detención en Dubái el año pasado. Efectivamente, buscó asistencia y por supuesto que NO se la di, porque no correspondía", comenzó diciendo el diplomático.

MIRA TAMBIÉN Doble interpelación por entrega de pasaporte al narco Marset: gobierno defenderá legalidad

Entre los motivos que esgrimió fue que "una embajada de Paraguay solo brinda asistencia a paraguayos (según normas internacionales), no a extranjeros, salvo acuerdos de cooperación consular no aplicables al caso porque se trataba de un ciudadano uruguayo y había embajada de Uruguay en el país".

Leí en prensa la noticia de que el uruguayo Sebastián Marset buscó ayuda del entonces embajador paraguayo en Qatar, es decir, la mía, tras su detención en Dubái el año pasado. Efectivamente, buscó asistencia y por supuesto que NO se la di, porque no correspondía. Abro hilo (1/7) — Angel Barchini (@angelbarchini) August 20, 2022

Vinculado al caso Marset, Barchini señaló en la misma red social que la Embajada de Paraguay en Qatar, "tomó conocimiento en setiembre de 2021 de que había un supuesto paraguayo detenido en Dubái". Frente a esta situación, el diplomático dijo que "instruyó" a un cónsul guaraní a "viajar para contactar a autoridades de allí, cerciorarse de esto y si correspondía, asistir".



¿Qué pasó? "En Dubai, el cónsul paraguayo confirmó que la detención de Marset era por portar un pasaporte paraguayo falso, y mediante intercambio de notas con Cancillería, se reveló que el número de pasaporte paraguayo que usaba Marset correspondía a otra persona, y que el detenido era uruguayo", explicó Barchini.

MIRA TAMBIÉN Sebastián Marset, el capo narco que creció desde la prisión

Otro punto que señaló el diplomático era que "familiares de Marset contactaban insistentemente a la embajada para pedir asistencia consular". Sin embargo, "tras conocerse que era uruguayo, se les señaló que la Embajada de Paraguay no era competente para asistirle y se les facilitó contacto con la embajada de Uruguay, su país".



El diplomático, agregó en su cuenta de Twitter, que "en todo momento" informó a Cancillería de Paraguay. "Luego no tuve más noticias del caso porque la embajada de Uruguay, país de Sebastian Marset, ya estaba al tanto". Incluso añadió que "nunca había escuchado siquiera el nombre de ese individuo", en referencia al narco uruguayo.



"No encontrarán nunca en mi vida pública y privada una cercanía con la comisión de un hecho ilícito", remató Barchini en su mensaje de este sábado a través de su cuenta de Twitter.