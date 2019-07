Exaltación patriótica de Trump en los festejos por el Día de la Independencia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Fue una fiesta a la medida de Donald Trump. El presidente en el centro de un gran escenario al pie del imponente monumento a Abraham Lincoln, el gobierno en pleno a su lado, invitados vip, y miles de personas escuchándolo desde el césped y millones por televisión.

El presidente habló ayer jueves 4 de julio, en la celebración del Día de la Independencia de Estados Unidos, desde el mismo lugar que en 1963 Martin Luther King pronunció su histórico discurso “Yo tengo un sueño”.



Trump no ahorró referencias al espíritu patrióticos de los estadounidenses, y llamó a los jóvenes a unirse a las Fuerzas Armadas. “Nuestro país es hoy más fuerte que nunca”, dijo, reiterando un tema que ha utilizado en sus actos de campaña.



El presidente homenajeó a los militares de Estados Unidos y contó historias sobre cada rama de las Fuerzas Armadas para presentar diferentes sobrevuelos de aeronaves militares. “Durante más de 65 años, ninguna Fuerza Aérea enemiga ha logrado matar a un solo soldado estadounidense. Debido a que los cielos pertenecen a Estados Unidos”, afirmó.



Miles de simpatizantes de Trump, que lucían sombreros con el lema “Make America Great Again” (Haz a Estados Unidos grande otra vez), y opositores que cuestionaron el costo del evento llegaron a Washington a pesar de las altas temperaturas y lluvias ocasionales. El ya famoso muñeco del “Bebé Trump” también se hizo presente, junto a un grupo de personas con camisetas con la frase “Él no es mi presidente”.



Pese a que se había especulado con que Trump politizaría su discurso, el mandatario no se salió de un guión centrado en ensalzar episodios y logros históricos.

Soldados vestidos de época por la Avenida Constitución. Foto: AFP

El acto “Saludo a Estados Unidos” organizado por la Casa Blanca contó con la presencia de varios aviones y helicópteros militares que sobrevolaron la explanada del National Mall, uno de los lugares más emblemáticos de Washington.



Trump alabó también el “espíritu estadounidense que envalentonó a los padres fundadores”, en referencia a los líderes la Revolución de las Trece Colonias contra la Corona Británica y que forjaron las bases de Estados Unidos en 1776.



“Hasta el día de hoy, ese espíritu corre por las venas de cada patriota estadounidense. Vive en todos y cada uno de ustedes”, señaló.



“Mientras nos mantengamos fieles a nuestra causa, mientras recordemos nuestra gran historia, y mientras no dejemos de luchar por un futuro mejor, entonces no habrá nada que Estados Unidos no pueda hacer”, sostuvo Trump.



La alta seguridad y las vallas metálicas instaladas alrededor del icónico monumento a Lincoln fueron el centro de las críticas en las redes sociales, donde se recordó que hasta este año era posible sentarse en sus escaleras durante el 4 de julio para presenciar los fuegos artificiales.



Que una festividad históricamente más cívica que militar incluya un discurso presidencial de alto perfil y un despliegue de las fuerzas armadas ha disgustado a muchos.



“Necesitamos una defensa nacional fuerte, pero un presidente no debería necesitarla junto a él en un desfile para mostrar su patriotismo”, tuiteó la ex candidata presidencial en las elecciones de 2016 Hillary Clinton, luego de que el líder de la bancada demócrata en el Senado, Chuck Schumer, destacara el “ego” de Trump al celebrar “este mitin de campaña”.



Para los festejos de ayer, Trump se inspiró en las celebraciones por el Día de la Bastilla en París a las que asistió en 2017.



El costo de la fiesta, no revelado por la Casa Blanca, también fue cuestionado, pero Trump minimizó el tema.

El saludo a un Navy Seal acusado de asesinato Donald Trump felicitó el miércoles a un oficial de la Armada estadounidense que fue absuelto de asesinato en un juicio por crímenes de guerra y se atribuyó el mérito de haberlo ayudado.



Un tribunal militar de California declaró el martes a Edward Gallagher, de 40 años, “no culpable” del asesinato en 2017 de un adolescente del grupo yihadista Estado Islámico (ISIS) que estaba bajo custodia en Irak, así como de otros cargos graves relacionados con el caso.



Trump, quien previamente había sugerido que amnistiaría a Gallagher si era condenado, elogió el veredicto en un tuit. “Felicitaciones al Navy Seal Eddie Gallagher, a su maravillosa esposa Andrea y a toda su familia. Han pasado por muchas cosas juntos. ¡Me alegro de poder ayudar!”, escribió.



Gallagher, líder de un pelotón de los Navy Seal, los equipo encargados de las operaciones especiales, solo fue declarado culpable de posar con el cuerpo del joven en una foto. El tribunal sentenció al militar a cuatro meses de prisión, que ya ha cumplido, la pena máxima por ese delito. Gallagher también fue degradado de rango, afectando su salario y pensión.



El caso dividió la opinión pública en Estados Unidos, donde para muchos Gallagher, con 20 años de servicio y varias condecoraciones, sigue siendo un héroe de guerra. Su causa ha sido defendida por alrededor de 40 congresistas republicanos, así como por el canal conservador Fox News. Gallagher pasó nueve meses en una base naval en espera de la corte marcial.