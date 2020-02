Evo Morales dejó Argentina y viajó a Cuba

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, quien desde diciembre se encuentra en Argentina como refugiado, viajó a Cuba tras permanecer en el país dos meses. Es la primera vez que abandona Buenos Aires desde que llegó pero la segunda visita que hace a Cuba desde que renunció al gobierno en noviembre pasado.

La ocasión anterior, en diciembre, Evo fue desde México, primer país en que se exilió, hasta la isla para hacer una consulta médica. La noticia había sido confirmada por la exministra de Salud Gabriela Montaño, quien estaba en México con el expresidente pero que no especificó el motivo concreto del viaje, si se trataba de una revisión médica de rutina o del tratamiento de una dolencia específica. Tampoco se conocen ahora las razones del viaje.

En diálogo con radio Continenal, el presidente argentino Alberto Fernández se refirió al tema y dijo que Evo le había comunicado su viaje. "Me parece que estaba con un tratamiento y tenía que viajar. Habló días atrás conmigo. Como refugiado no se le impide ir a Cuba. Tiene derechos y los puede ejercer", indicó.

Qué hace y de qué vive Evo Morales en Argentina By Ángel Asteggiante MIRA TAMBIÉN Qué hace y de qué vive Evo Morales en Argentina

Evo está en Argentina desde el 10 de diciembre. Hoy justo se cumplen dos meses desde su llegado. Vino luego de permanecer un mes en México, tras renunciar al gobierno de Bolivia a meses de terminar su mandato y en medio de las protestas desatadas en las calles ante las denuncias de fraude en las últimas elecciones, que no daban como ganador.



Desde su arribo, Evo lidera una campaña para denunciar, a su entender, las ilegalidades de la actual presidenta boliviana, Jeanine Áñez, quien asumió de urgencia tras los conflictos y quien pese a que había declarado que no estaba interesada en el cargo, hace semanas confirmó que se presentará en los nuevos comicios, pautados para el 3 de mayo.



El exmandatario también será candidato. En una entrevista con La Nación, Evo dijo que si el pueblo se lo pide se presentará en una lista como legislador. Para continuar su lucha política y también, como aseguró, para protegerse de las agresiones que sufre, en su mayoría provenientes desde Estados Unidos, desde que abandonó el cargo.



"Estados Unidos me tiene en la mira y yo me acuerdo perfectamente de lo que pasó en Libia y en Irak. Esa es una de las razones por las que pensé en ser candidato a legislador para blindarme frente a esas amenazas", aseguró.