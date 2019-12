Evo Morales define a su candidato a comicios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El expresidente de Bolivia Evo Morales, que pidió refugio en Argentina hace casi dos semanas, dijo ayer que las futuras elecciones de su país deben ser "justas y libres", pero alertó de que para ello tiene que dejar de haber "presos políticos".

"No puede haber elecciones sin democracia", consideró el político indígena en una entrevista con Efe en Buenos Aires.

Morales, que dimitió el pasado 10 de noviembre denunciando un golpe de Estado para derrocarlo, opinó que la solución a la crisis boliviana pasa por una "política de reconciliación", pero al mismo tiempo cuestionó que esta pueda darse por la "persecución" que asegura impulsa el Gobierno "de facto" de su sucesora, Jeanine Añez.

Cruces.

"Decir 'fuera Jeanine' ya es sedición y proceso. Comunicarse con Evo ya es sedición, proceso y allanamiento. Levantar la voz a cualquier ministro ya es sedición. Alguna gente experta dice que este Gobierno de Añez, (Luis Fernando) Camacho y (Carlos) Mesa es peor que la dictadura militar", aseveró.



El próximo domingo, Morales, sobre quien pesa una orden de arresto en su país que no se hará efectiva en Argentina por haber pedido refugio político, liderará en Buenos Aires una reunión con dirigentes de su partido, Movimiento al Socialismo (MAS), que viajarán para iniciar el proceso de selección de un candidato a presidente, ya que el exmandatario no se presentará.



"Vamos a emitir una convocatoria al encuentro nacional, que será en Bolivia o Argentina, y de ahí saldrá el candidato" a los comicios anunciados por Añez -que aún no tienen fecha prevista-, argumentó Morales, elegido por su formación como jefe de campaña.



En la terna del MAS suenan los excancilleres Diego Pary y David Choquehuanca, el exministro de Economía Luis Arce, definido por Evo como el gran arquitecto de la economía nacional, y el joven político Andrónico Rodríguez, quien en países como México y Cuba es conocido como “Evito".