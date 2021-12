Europa se cubre para Navidad y Estados Unidos pide “no entrar en pánico”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Estamos a horas de las celebraciones de Navidad, y en medio de una embestida de la variante Ómicron el mundo se pone a cubierto. El temor de un nuevo descontrol de la pandemia es muy fuerte en el hemisferio norte, en particular en aquellas zonas de Europa con bajos porcentajes de vacunados. Varios países han vuelto a implementar restricciones, y otros anunciaron que luego de Navidad serán muy estrictos, como Alemania donde el público ya no podrá ir a los estadios de fútbol.

En Estados Unidos el presidente Joe Biden dijo ayer martes que no hay que “entrar en pánico” frente al avance de la variante Ómicron del COVID-19.



Ya dominante en Estados Unidos, la nueva variante se extiende rápidamente por todo el mundo, provocando récords de casos, como en España, que registró 49.823 contagios ayer martes.



“Todos deberíamos estar preocupados por Ómicron” pero “no alarmarnos”, dijo Biden en un discurso televisado desde la Casa Blanca. “Esto no es marzo de 2020. Estamos listos”, agregó.



Biden citó “tres grandes diferencias” con el inicio de la pandemia, comenzando por la existencia de las vacunas, también la abundancia de equipos de protección individual para el personal de salud, así como el saber acumulado sobre el virus.



Advirtió sin embargo a quienes no están completamente vacunados que tienen “buenos motivos para estar preocupados” y que es su “deber patriótico” inmunizarse.

El presidente pidió mantener abiertas las escuelas y prometió que Estados Unidos no volverá a cerrar actividades.



Biden también anunció que distribuirá millones de pruebas gratuitas de covid en el país ante el avance de Ómicron.



La estrategia de Biden contrasta con decisiones más duras que se toman especialmente en Europa.



En respuesta al brote, el primer ministro israelí, Naftali Bennett, anunció ayer martes que todos los israelíes mayores de 60 años y el personal médico tendrían derecho a una cuarta dosis de la vacuna anticovid.



Francia ya canceló sus celebraciones, mientras Alemania limitó a 10 personas las reuniones y fiestas de Fin de Año y prohibió el público en los grandes eventos deportivos a partir del 28 de diciembre.



“No es el momento de celebrar fiestas y veladas amistosas con mucha gente”, dijo el canciller Olaf Scholz.

La región española de Cataluña también evalúa imponer restricciones.



Holanda ya impuso un confinamiento navideño, y funcionarios europeos advirtieron que Ómicron podría ser la variante dominante en Europa para mediados de enero.

Argentina.

En Latinoamérica, Colombia detectó el lunes los tres primeros casos de ómicron y México elevó ayer martes a 23 los contagios con esa cepa.



En Ecuador el gobierno descartó un confinamiento durante las fiestas de diciembre y Argentina estableció, a partir del 1 de enero, un pase sanitario para mayores de 13 años que acredite el esquema completo de vacunación para actividades en lugares cerrados o eventos masivos en espacios abiertos.



La semana de la Noche Buena y la Navidad comenzó en Argentina con una marcada suba en los nuevos infectados de coronavirus COVID-19. Solo entre ayer y hoy se dio un incremento cercano al 75% al pasar de 5.337 contagios a 9.336.



El incremento se vio impulsado por el salto en grandes aglomerados urbanos como el Área Metropolitana de Buenos Aires, Córdoba y Tucumán. El Ministerio de Salud de Argentina reportó ayer martes un fuerte aumento en los contagios de coronavirus. En el mismo reporte se registraron 24 fallecidos por coronavirus ayer en Argentina. La cantidad de víctimas fatales desde que arrancó la pandemia es de 116.953.

“Lo que tenemos que monitorear son las internaciones y la ocupación de unidades de terapia intensiva. No hay que mirar tanto los casos, sino las internaciones y las muertes. Tenemos que aprender a no poner la mirada en los contagios”, dijo ayer la ministra de Salud argentina, Carla Vizzotti, durante una visita a Bolivia para donar un millón de vacunas de AstraZeneca al país vecino.

No lamentar El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió el lunes redoblar los esfuerzos para acabar con la pandemia en 2022 y urgió a que se cancelen los eventos de fin de año. Mejor “celebrar tarde que celebrar ahora y lamentarse después”, indicó.



La jefa de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) dijo que es muy pronto para saber si es necesaria una vacuna específica para combatir esta variante, pues falta información. “Aún no hay respuesta sobre si necesitaremos una vacuna adaptada con una composición diferente para enfrentar esta (Ómicron) o cualquier otra variante”, dijo Emer Cooke.



Los comentarios se produjeron tras la homologación ayer martes por parte de la OMS de la vacuna estadounidnese Novavax. La vacuna fue autorizada por la Unión Europea el lunes, la quinta aceptada en el bloque tras las de Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca y Johnson & Johnson. (Con información de AFP y La Nación/GDA)

Medidas luego de las fiestas

Johnson dejará pasar la Navidad

El primer ministro británico, Boris Johnson, confirmó ayer martes que no prevé imponer nuevas restricciones antes de Navidad.



En un vídeo distribuido a los medios, el jefe de Gobierno afirmó que todavía existe “incertidumbre” sobre “la severidad de la Ómicron”, la “tasa de hospitalizaciones” entre los contagiados con esa variante y sobre el “impacto” de las dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19.



La cifra de infecciones ha superado las 90.000 en cuatro de las últimas cinco jornadas y se mantiene cerca del récord desde el inicio de la pandemia (93.045, notificados el viernes). El número de pacientes hospitalizados ha subido un 7,2% en Inglaterra desde el pasado viernes, y un 41,1% en Londres.



Escocia anunció por su parte que prohibirá a partir de la próxima semana concentraciones de más de 500 personas en exteriores, así como eventos en interiores con más de 200 personas sentadas, o 100 de pie. En la práctica, esa medida obligará a jugar los partidos de fútbol sin público. Gales también anunció que después de Navidad prohibirá la asistencia de público a los eventos deportivos.



Johnson ha impuesto el pasaporte covid en discotecas y grandes eventos en Inglaterra, y ha reintroducido el uso de mascarillas en algunos espacios interiores, además de recomendar el teletrabajo. Una facción de su Partido Conservador amenaza sin embargo con convocar una moción de confianza contra su liderazgo si trata de imponer más limitaciones en Inglaterra.

Militares Para disponer de más profesionales en los hospitales de Estados Unidos ante el avance de la variante Ómicron del COVID-19, el presidente Joe Biden ordenó al secretario de Defensa, Lloyd Austin, que prepare a unos 1.000 miembros en servicio, entre ellos médicos militares, enfermeras y paramédicos, que serán desplegados, de ser necesario, durante los meses de enero y febrero. También se dispondrá de inmediato de personal médico federal para apoyar a los estados.

Israel registró primer fallecido por Ómicron; 60 años y con patologías



Israel confirmó ayer martes la primera muerte de un paciente contagiado con la variante Ómicron, un hombre de 60 años con patologías preexistentes.



El hombre, que contaba con dos dosis de la vacuna de Pfizer, murió el lunes en el Hospital Soroka de la ciudad de Beersheba.



El ministerio de Salud de Israel confirmó un total de 340 infecciones con Ómicron desde que se detectó la variante en el país a finales de noviembre, aunque es todavía un porcentaje pequeño entre la media de mil nuevos casos diarios desde el fin de semana.



Israel se adentra en la quinta ola de la pandemia, aunque los casos graves de COVID-19 y las hospitalizaciones son todavía bajas.



Con más del 62% de la población inoculada con al menos dos dosis de Pfizer y casi un 45% con tres dosis, el foco de la campaña de vacunación está puesto en los niños de entre 5 y 11 años. Ante la llegada de la quinta ola y la expansión de Ómicron, el primer ministro israelí sugirió la posibilidad de aprobar una cuarta dosis, aunque el comité de expertos para la pandemia considera prematura la decisión, pero tampoco la descarta.



Además de reducir el trabajo presencial en el sector público al 50%, Israel ha blindado sus fronteras a visitantes extranjeros además de incluir a más de 70 países en la “lista roja” donde sus ciudadanos tienen vetado viajar, como Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, Turquía, Emiratos y gran parte de África.