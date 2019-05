Europa cierra elecciones clave

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Europa cerrará hoy domingo el proceso electoral para escoger a los nuevos miembros del Parlamento del bloque, unos comicios en que se prevé un fortalecimiento de los partidos antisistema y de extrema derecha.

¿Cuál será la extensión de este fortalecimiento? ¿Cuál será su impacto en el equilibrio de fuerzas del poder legislativo europeo? ¿Qué consecuencias tendrá para la carrera hacia los puestos clave?

Una elevada tasa de abstención entre los 427 millones de electores no está fuera de los escenarios contemplados. El interés en las elecciones no cesa de caer en las últimas décadas.



Los británicos y los holandeses dieron el puntapié inicial el jueves, seguidos por los irlandeses y los checos, y ayer sábado fue el turno de Letonia, Malta y Eslovaquia. Los 21 países restantes tendrán su turno hoy domingo. Así, los resultados oficiales se sabrán esta noche, cuando se haya completado el ciclo de elecciones en los 28 países de la unión.

En el Reino Unido, donde no hubo otra salida que organizar la votación ante la postergación de la fecha límite para el Brexit, esta elección ha sido claramente eclipsada por las turbulencias en el seno del gobierno conservador.

Luego de una interminable serie de marchas y contramarchas, la primera ministra Theresa May terminó por anunciar, entre lágrimas, que dejará el poder el 7 de junio, al fracasar en su intento de retirar ordenadamente al Reino Unido de la UE.

Theresa May emocionada tras dimitar. Foto: EFE

En Holanda, la elección del jueves reservó la primera sorpresa, ya que los proyecciones sitúan a los laboristas (PdvA) de Frans Timmermans por delante de los liberales (VVD) y de los populistas (FvD). Timmermans es, además, candidato a sustituir a Jean-Claude Juncker al frente de la Comisión Europea.



En Irlanda, el partido proeuropeo del primer ministro Leo Varadkar también aparecía al frente de los sondeos de boca de urna luego de las elecciones del viernes.



Considerado a nivel europeo, el conjunto de las llamadas fuerzas euroescépticas y nacionalistas deberían, de cualquier forma, experimentar un fortalecimiento en el Parlamento Europeo, de acuerdo con las proyecciones. En ese Parlamento actúan 751 eurodiputados, por un mandato de cinco años, quienes tienen un papel central en la elaboración de las leyes europeas.



En Italia, la Liga del ministro del Interior Matteo Salvini, con su discurso marcadamente hostil a los inmigrantes y a las instituciones europeas en general, podría ampliar su representación con varias nuevas bancas.



Marine Le Pen, líder de la extrema derecha en Francia, aparece a la cabeza de las intenciones de voto, por delante de los esfuerzos del presidente Emmanuel Macron.



La alianza que une la Liga de Salvini y la Agrupación Nacional de Le Pen cuenta actualmente con 36 legisladores en el Parlamento Europeo, pero en estas elecciones aspira a llegar a los 60 representantes.



En tanto, el grupo populista EFDD, donde el Movimiento Cinco Estrellas italiano espera atraer al nuevo partido del británico pro-Brexit Nigel Farage, también debe crecer.

Preocupación.

Pero aún si se cuentan las plazas del grupo ECR, donde se instalan los conservadores británicos y los polacos del partido PiS en el poder en Varsovia, las fuerzas euroescépticas y eurófobas aún están lejos de conseguir una mayoría en el Parlamento. Además, esa alianza no esconde ciertas profundas divergencias, como, por ejemplo, la actitud con relación a Rusia.

De acuerdo con sondeos, estas elecciones deberán marcar el fin de la división entre los demócratas cristianos del PPE y los socialdemócratas, que domina el conjunto del Parlamento Europeo desde 1979



Estos dos grupos ya no deberán reunir juntos la mayoría de las bancas, y los liberales del grupo ALDE esperan consolidarse como la tercera fuerza del Parlamento, impulsados fundamentalmente por los legisladores franceses aliados a Macron.



Los juegos de recomposición de las alianzas en el Parlamento, donde los Verdes también aspiran a fortalecerse, serán cruciales para el destino de los puestos más importante de las instituciones del bloque.



“Nadie podrá ser presidente de la Comisión (en substitución de Juncker) sin tener el apoyo de por lo menos 376 diputados europeos”, recordó el portavoz de ese organismo, Jaume Duch.



Jean-Claude Juncker lamentó por su parte que “los extremistas de derecha, los populistas de todo origen, sean seguidos en su razonamiento erróneo por partidos políticos tradicionales”, y añadió que no quiere “un mundo que se caracterice por el rechazo al otro”, en una entrevista este sábado con La Libre Belgique.



En las elecciones europeas se elegirán 751 diputados, que se reducirán a 705 una vez se efectúe el Brexit, cuando 27 de los escaños ocupados por británicos se repartirán entre otros Estados miembros, y los otros 46 quedarán en reserva con vistas a la posible incorporación de nuevos países a la UE.



El martes 28, hay convocada una cumbre para tratar la renovación de cargos en la UE con el actual presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, como arbitro y anfitrión.



Después, los nuevos eurodiputados se reunirán a principios de julio para elegir al presidente del Parlamento y sus diferentes órganos y comisiones, en función de los resultados del escrutinio y de la coalición necesaria para formar una mayoría en la Eurocámara.



Y a mediados de julio los eurodiputados volverán a verse para confirmar, tras someterle a una audiencia, al presidente de la Comisión Europea (CE) que los jefes de Estado y de Gobierno habrán previamente designado, como tarde en la cumbre de junio con la que se cierra la presidencia de turno de Rumanía.