Europa abre sus fronteras a EE.UU., con o sin vacuna contra el COVID-19

Parte del mundo está dejando atrás lo peor de la pandemia y volviendo a la vieja normalidad. Es el caso de la Unión Europea (UE), que ayer miércoles dio un gran paso hacia la reapertura total al aprobar el retorno de los turistas estadounidenses, aunque no estén vacunados.

La pandemia del coronavirus, que ya causó 3,8 millones de decesos en el planeta, según cifras oficiales, se mueve a dos velocidades: retrocede en lugares como Estados Unidos y Europa occidental, donde la vacunación avanza a buen ritmo, y sigue castigando a países como India y a América Latina.

En una muestra clara de que la situación sanitaria mejora en Europa, el primer ministro francés Jean Castex anunció que desde hoy jueves la mascarilla ya no será obligatoria al aire libre y también adelantó el fin del toque de queda el domingo porque la situación sanitaria “mejora más rápido de lo previsto”.



Con el verano a punto de empezar en Europa, los 27 países de la UE ampliaron la lista de países cuyos ciudadanos están autorizados para viajes no esenciales, lo que permitirá el ingreso a sus pasajeros sin necesidad de justificación.



Además de a Estados Unidos, se incluyó a Albania, Líbano, Macedonia del Norte, Serbia, Taiwán, Hong Kong y Macao en esta lista en la que hasta ahora estaban Japón, Australia, Israel, Nueva Zelanda, Ruanda, Singapur, Corea del Sur y Tailandia.



Aun así, la UE da potestad a sus países miembros para imponer condiciones a estos turistas, como pruebas de diagnóstico o cuarentenas. Para entrar en esta lista, un país debe bajar de los 75 casos por covid por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, como es el caso de Estados Unidos.

Sin embargo, Estados Unidos es el país más castigado del mundo por el virus, en términos globales, y superó el martes los 600.000 fallecidos por COVID-19.



Un “triste hito” para el presidente Joe Biden, que pidió a los estadounidenses vacunarse “lo antes posible”.



Este límite simbólico se superó justo cuando gran parte del país recupera la normalidad. El estado de California levantó casi la totalidad de las restricciones, lo mismo que la ciudad de Nueva York, donde más de un 70% de los habitantes ha recibido al menos una primera dosis de la vacuna.

En cambio, los que están pensando viajar al Caribe deberían tomar en cuenta lo que alertó ayer la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Su director general Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que los países del Caribe no podrán reabrir para volver a una situación previa a la pandemia sin una población vacunada.



“Es muy importante abogar por la equidad de las vacunas para que todo el mundo pueda reabrir a la vez, porque no debemos permitir que esta pandemia continúe con dos vías por la vacunación”, agregó el director general de la OMS.

“Vemos una pandemia de dos vías, una de los países que tienen mejor acceso a las vacunas y otra de aquellos que tienen menos en los que aumenta el número de casos y muertes, razón por la que abogamos por la equidad”, insistió.



“El Caribe no puede reabrir sin vacunación”, dijo Tedros, durante la sesión virtual de la Asamblea de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO).



Tedros subrayó la necesidad de igualdad en la distribución de vacunas que propone el Mecanismo Covax de la OMS creado para que los países de ingresos medios y bajos accedan a las vacunas.



El funcionario de la OMS sostuvo que a medio y largo plazo, además del intercambio de vacunas, es clave aumentar la producción.



Adelantó que la intención es que para junio de 2022 al menos el 70% de la población mundial esté vacunada.

“La vacuna debe ser el foco de todo lo que hagamos a corto, medio y largo plazo”, subrayó, tras agregar que la OMS también estaba examinando la exención de propiedad intelectual, así como la transferencia de tecnología a través de licencias voluntarias.



“Necesitamos utilizar todas las opciones que tenemos, incluida la exención de propiedad intelectual”, subrayó.



“Es la propuesta que hacemos a los países de altos ingresos y no estamos hablando de arrebatarle el conocimiento a nadie”, precisó.



El primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, expresó por su lado su decepción porque la OMS aún no haya aprobado la vacuna de fabricación rusa, Sputnik V. (Con información de AFP y EFE).

Ensayo prometedor con fármaco para la artritis

Un fármaco para la artritis dio resultados positivos en un ensayo clínico de pacientes hospitalizados con COVID-19, según un artículo publicado ayer miércoles en la revista New England Journal of Medicine. El tofacitinib, que se toma por vía oral, se probó en un ensayo con 289 pacientes hospitalizados por covid grave en 15 localidades de Brasil. La mitad recibió el fármaco -un comprimido de 10 mg dos veces al día- y cuidados estándar, mientras que la otra mitad recibió un placebo y cuidados estándar. Después de 28 días, el 18,1% del grupo que recibió el tofacitinib evolucionó hacia la insuficiencia respiratoria o la muerte, en comparación con el 29% del grupo del placebo. Esto representó una reducción del riesgo relativo estadísticamente significativa del 63%. La insuficiencia respiratoria se refiere a un paciente que requiere ventilación no invasiva a través de una máscara de oxígeno, o que es intubado y conectado a un ventilador mecánico. Las muertes después de 28 días se produjeron en el 2,8% de los pacientes del grupo de tofacitinib y en el 5,5% de los del grupo de placebo.