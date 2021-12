Estudio comprueba efectividad al combinar dosis de vacunas distintas contra el COVID-19

En momentos en que comienza a expandirse la nueva variante Ómicron, y sin que se sepa todavía qué daño pueda causar, un nuevo estudio científico revela que las dosis de refuerzo de las vacunas vigentes contra el COVID-19 aumentan la protección, aunque en diferentes grados según la combinación que se haga de los fármacos.

El estudio, publicado ayer viernes por la revista The Lancet, fue realizado en junio en el Reino Unido sobre un grupo de 3.000 personas, y comparó numerosas configuraciones, según la vacuna inyectada inicialmente y la escogida como refuerzo.



Los pacientes habían recibido una pauta completa de vacunación inicial, con AstraZeneca o Pfizer/BioNtech.



En el caso de Pfizer recibieron una dosis de refuerzo como mínimo dos meses después de su pauta. En el caso de AstraZeneca recibieron la tercera inyección como mínimo tres meses después.



Dicha dosis podía ser de la misma marca, o una combinación con CureVac, Moderna, Novavax, Valneva o Janssen.



A otros pacientes se les inyectó un placebo.

En prácticamente todas las configuraciones de refuerzo (excepto las que contenían un placebo), los participantes generaron nuevas dosis de anticuerpos, aunque la combinación Pfizer/Valneva no aportó ningún cambio sustancial.



“Todas las vacunas que reforzaron la inmunidad dieron resultado con gente joven y mayor, pero hay grandes diferencias de respuesta según la vacuna”, explicaron los autores del estudio.

Estudio sudafricano.

Otro estudio en Sudáfrica también trae buenas noticias para enfrentar la nueva variante del covid. La Red de Vigilancia del Genoma Sudáfrica (NGS) presentó el miércoles los avances preliminares de su estudio de la variante Ómicron ante la Comisión de Salud del Parlamento del país.



Richard Lessels, experto en enfermedades transmisibles, señaló: “Una gran parte de la población está obteniendo la inmunidad con las vacunas o pasando la enfermedad, por lo que es complejo decir cuál será la evolución. La genética de la Ómicron es completamente diferente de la Delta o de las variantes anteriores”. Tampoco saben si el período de incubación se mantiene en la media de cinco días que habían comprobado. Pero, aseguró Lessels, sí tienen la certeza de que “las vacunas son la herramienta que puede impedir que la enfermedad sea grave y se precise de hospitalización”, informó ayer el diario El País de Madrid.



El experto confirmó que la variante Ómicron va a tomar el relevo de la Delta, y destacó que la prueba PCR es capaz de detectarla.

El efecto de las mutaciones combinadas de la variante Ómicron en el comportamiento del virus es la gran incógnita. Entre los datos que han logrado confirmar, destacan los siguientes: la transmisibilidad es mayor; las vacunas, aunque la variante está afectando a pacientes con la pauta completa, evitan la hospitalización; el riesgo de reinfección es mayor; y, sobre si es un virus más grave, apuntan que al haberse contagiado sobre todo jóvenes de entre 20 y 39 años con mayor capacidad inmunológica para resistir la COVID-19, no pueden concluir nada por el momento.

Una a tres semanas.

En tanto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo ayer que llevará entre una y tres semanas interpretar y sacar conclusiones de los datos científicos que se están recogiendo en torno a la variante Ómicron y determinar con mayor claridad su capacidad de transmitirse, el grado de enfermedad que puede causar y, sobre todo, qué impacto puede tener en la eficacia de las vacunas.



“La gran pregunta tiene que ver con las vacunas y nos llevará más tiempo entender el impacto en ellas. Esta variante tiene una cantidad importante de mutaciones, algunas las conocemos porque aparecieron también en otras variantes, así que tenemos algunas pistas de que podríamos tener una reducción en la eficacia de las vacunas”, dijo la epidemióloga María Van Kherkove, una de las expertas que lidera la lucha global contra la pandemia desde la OMS.



“Todavía no tenemos la información y llevará una semana, dos o tres saberlo”, señaló.



Ómicron ya ha sido identificada en 38 países, según los últimos datos de la OMS.



Van Kherkove enfatizó que el retroceso que hubo en las últimas semanas en la lucha contra el COVID-19 -particularmen-te en Europa con un fuerte aumento de casos y de hospitalizaciones en varios países- no tiene nada que ver con Ómicron y es enteramente consecuencia de la circulación de la variante Delta.



Lo que está claro es que “si añadimos otra variante, las cosas se complican más”, agregó la experta de la OMS. (Con información de AFP, EFE y El País de Madrid).

Brasil: pese a Ómicron la pandemia cede rápido



Brasil continúa en alerta por la aparición de la variante Ómicron pese a que la pandemia siguen cediendo rápidamente. Según las cifras divulgadas ayer por el Ministerio de Salud, desde el inicio de la pandemia, en febrero del año pasado, Brasil acumula 615.400 muertes por covid, que lo convierten en el segundo país del mundo en número de víctimas, tras Estados Unidos. Pero la pandemia viene perdiendo fuerza desde junio y los promedios diarios de muertes e infecciones están en sus menores niveles en varios meses.



Mientras que la media de muertes en la última semana se ubicó ayer viernes en 206 diarias, la tercera menor desde abril del año pasado, la de contagios cayó hasta 8.826 por día, la segunda menor desde mayo del año pasado.



Más países informan casos de Ómicron, pero ninguna muerte



n Nuevos países seguían informando ayer viernes de casos de transmisión local de la variante Ómicron, aunque la OMS dijo que de momento no tenía información sobre ninguna muerte.



Más de una semana después de que Sudáfrica anunciara la detección de esta nueva variante, cuyas características aún se desconocen pero que está provocando una ola de pánico en todo el mundo, la lista de países afectados y el número de casos crecen sin parar. En todo el Espacio Económico Europeo (Unión Europea más Noruega, Islandia y Liechtenstein) se habían notificado 109 casos hasta el mediodía de ayer viernes, según el Centro Europeo para la Prevención y Control de las Enfermedades (ECDC).



En Estados Unidos se han confirmado diez casos, dos de los cuales correspondían a pacientes que no habían viajado al extranjero, lo que indica que las transmisiones son ahora también locales.



Australia anunció ayer viernes sus tres primeros casos en Sídney, a pesar de la prohibición de entrada de extranjeros en el país y de las restricciones de vuelo al sur de África. España también ha detectado su primer caso local, un hombre de 62 años vacunado que no había viajado. Túnez y México anunciaron ayer sus primeros casos.



Aunque la nueva variante parece ser altamente contagiosa, un portavoz de la OMS, Christian Lindmeier, dijo ayer viernes que no había recibido “ningún informe de muertes relacionadas con Ómicron”.



A medida que más países hagan pruebas para detectar la nueva variante, “tendremos más casos, más información y -aunque espero que no- posiblemente muertes”, dijo.



En total, ómicron se ha detectado en 38 países y la variante está ahora extendida en las seis regiones de la OMS.



La OMS ya ha considerado “probable” que la variante se extienda por todo el mundo, sobre todo porque un estudio sudafricano descubrió que el riesgo de volver a contraer el COVID-19 es tres veces mayor con Ómicron que con las variantes Beta y Delta.