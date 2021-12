Esteban Bullrich, el senador argentino que renuncia a su banca por tener ELA 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Esteban Bullrich es senador de Juntos por el Cambio por la provincia de Buenos Aires. Este martes presentó una carta de renuncia y hoy jueves será su última sesión en la legislatura argentina. Hace más de un año le diagnosticaron ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) y desde entonces se ha convertido en un activista en la lucha por combatir la enfermedad. Este jueves Bullrich no pudo contener las lágrimas al llegar al Congreso.



“Ser parte del Senado de la nación ha sido uno de los honores más grandes y desafiantes de mi vida política y en general. Acá encontré un grupo de personas comprometidas con sus provincias y con la patria y pude hacer mi aporte para lo que voy a seguir buscando un mejor país para mis hijas”, dijo Bullrich durante su despedida en el Senado. Durante el discurso del legislador los presentes en el recinto, entre quienes destacaron José Mayans y Cristina Kirchner, no pudieron evitar conmoverse e incluso le pidieron al político que permaneciera en funciones. Sin embargo, el exministro de educación durante el gobierno de Mauricio Macri renunció a su bancada.



En un mensaje difundido el martes, el legislador había informado que dejaba su lugar en el Congreso para dedicarle más tiempo a su familia y a las terapias para enfrentar la Esclerosis Lateral Amiotrófica ELA, la enfermedad que le diagnosticaron hace más de un año.



“Está claro para mí que hoy no puedo llevar adelante mi carga pública cómo los bonaerenses que me eligieron se merecen”, apuntaba el hasta hoy senador en el escrito dedicado días atrás a sus compañeros.



“Quisiera no tener que escribir este mensaje pero la realidad me dice que tengo que renunciar a mi banca de senador para dedicarme a mi familia y la ELA, la mía y la de todos los que la sufren. Ya veremos si Dios tiene pensado que vuelva a un lugar de representación pero está claro para mí que hoy no puedo llevar adelante mi carga pública cómo los bonaerenses que me eligieron se merecen”, afirmó en su carta.



Y añadió: “Todos lo que le ganaron a esta enfermedad lo hicieron bajando el nivel de estrés. No veo que el Senado los próximos dos años vaya a darme ese ambiente”.



“El Senado que viene no puede depender de que yo tenga un buen día. Va a ser muy finito. El jueves serán mis últimas dos sesiones (por la sesión de jura y la ordinaria que se celebrará después). Quiero agradecerles de corazón el apoyo y afecto recibido estos cuatro años pero especialmente el que me brindaron estos últimos meses. Les deseo lo mejor en este Senado que comienza. Va a ser mucho más entretenido, pero Dios tiene otros planes para mí”, concluyó.

Luego de ser diagnosticado con la enfermedad, Bullrich creó la Fundación Esteban Bullrich, para ayudar a todos aquellos que padecen ELA y buscar financiación para investigaciones médicas.