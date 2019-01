800.000 estatales siguen sin el sueldo

“El presidente (Trump) no quiere que el gobierno permanezca cerrado, pero no firmará una propuesta que no priorice primero la seguridad de nuestro país”, indicó la Casa Blanca en un comunicado, después de que el propio Trump cargara contra los demócratas por no apoyar la construcción de un muro fronterizo con México. La oficina presidencial argumentó que Trump y su equipo “se quedaron en Washington durante la Navidad con la esperanza de negociar un pacto para reabrir la Administración”, pero recriminó a los demócratas que “decidieran irse a casa”.

La actitud inamovible de Trump ha chocado desde hace seis días con el Senado, que no ha logrado alcanzar un pacto que satisfaga al mandatario y que, por ende, reabra las partes de la Administración que han cerrado.

El Senado anunció que no ha llegado a un acuerdo y comunicó que sus integrantes no volverán a reunirse hasta el 2 de enero.

La clausura del gobierno federal es parcial porque tres cuartas partes de la Administración tienen fondos hasta septiembre de 2019. Están cerradas las agencias de diez departamentos del Ejecutivo, incluyendo Transporte y Justicia; así como decenas de parques nacionales. El cierre afecta a 800.000 de los 2,1 millones de trabajadores federales, que no cobrarán mientras permanezca cerrado el Gobierno y están a expensas de la aprobación de un presupuesto.