"Acaban de aplicar el manual de Joe Biden": la reacción de Trump al triunfo de Lula ante Bolsonaro

La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil provocó una reacción inmediata de Donald Trump, que puso en duda el resultado del balotaje con una frase directa: "Acaban de aplicar en Brasil el manual de Joe Biden".

Las palabras del republicano llegaron después de que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) se impusiera con casi el 52% de los votos a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

A su vez, este resultado marca una remontada sin antecedentes en la historia electoral brasileña, ya que Lula se convierte en el primer candidato que gana una segunda vuelta tras haber quedado en segundo lugar en la primera.

El mandatario estadounidense sumó una segunda definición sobre el desenlace de la elección en Brasil: "Bolsonaro llevaba una gran ventaja en la primera vuelta y era el claro favorito para ganar la segunda. Pero los comunistas no sueltan el poder una vez que lo consiguen".

Los festejos de los votantes de Lula en el centro de Rio de Janeiro. Foto: Mateo Vázquez - Enviado a Rio de Janeiro.

El impacto del resultado electoral para la estrategia de EE.UU. en América Latina

Según informa la agencia de noticias EFE, el triunfo del PT frustra la posibilidad de que Washington incorpore a la principal economía latinoamericana a su bloque de aliados regionales.

Cuando volvió a la Casa Blanca, sus socios regionales eran pocos: Javier Milei en Argentina, Nayib Bukele en El Salvador y Daniel Noboa en Ecuador. Los giros a la derecha en Honduras, con Nasry Asfura; Bolivia, con Rodrigo Paz; Chile, con José Antonio Kast; Perú, con Keiko Fujimori, y Colombia, con Abelardo de la Espriella, ampliaron ese grupo, y el republicano se atribuyó parte del mérito de esas victorias.

A ello se agregó el alineamiento forzoso de Venezuela bajo el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, tras la captura de Nicolás Maduro.

El eje de esa política es el Escudo de las Américas, la alianza contra el narcotráfico a la que Flávio Bolsonaro había prometido sumarse. Con la victoria de Lula, Brasil se mantiene como el principal contrapeso al proyecto regional estadounidense.

Un globo gigante que representa al presidente estadounidense Donald Trump es visto por los partidarios del candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro, Foto. AFP

Trump evitó respaldar expresamente a Flávio Bolsonaro, a diferencia de lo que hizo en Colombia con De la Espriella, pero su influencia se hizo sentir y la campaña de Lula denunció injerencias de Washington. El propio presidente electo sostuvo en su discurso de victoria que el resultado demuestra que en Brasil "no aceptamos ser el patio trasero de nadie".

Un triunfo de Flávio habría supuesto "una alineación al 100% con Trump en su batalla cultural y la política de seguridad", explicó a EFE Benjamin Gedan, director del Programa para Latinoamérica del centro Stimson, quien señaló que el republicano estaba "claramente entusiasmado con esta posibilidad", aunque un apoyo explícito podría haber "perjudicado" al candidato.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.