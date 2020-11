Estados Unidos vive un frenético final de campaña presidencial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Discursos en cuatro ciudades en un día, lluvia de encuestas, viajes en aviones sin descanso. Estados Unidos. entra en sus últimas 48 horas de cara a las elecciones más importantes “de la historia”, uno de los escasos puntos en los que coinciden el actual presidente, el republicano Donald Trump, y su rival demócrata, Joe Biden.

Los candidatos se centran en los estados clave, que serán los que determinen el resultado de la contienda el próximo martes. Trump realizó cuatro mítines en Pensilvania, mientras que Biden se concentró en Michigan, donde estuvo acompañado del ex presidente Barack Obama, una figura política de gran popularidad.

La campaña está marcada por la pandemia del coronavirus, que ha dejado ya casi 230.000 fallecidos y nueve millones de contagiados en el país, con un marcado contraste entre los dos aspirantes.



Mientras el país contiene el aliento ante la convocatoria electoral del martes, los contagios continuaron mostrando un preocupante rebote con 94.125 el viernes, lo que supone romper el récord de casos por segundo día consecutivo, y 919 nuevas muertes.



Desde Flint, en Michigan, Biden, de 77 años, calificó de “desastre la gestión” de Trump con el coronavirus.

“Tenemos tres días para acabar con la presidencia de un hombre que ha sido incapaz de proteger a su gente. Estamos cansados del caos, los tuits, la ira, el odio, el fracaso y rehusar la toma de responsabilidad”, dijo el exvicepresidente.



Junto a él, compareció el expresidente Barack Obama (2009-2017), quien se ha lanzado de lleno a la campaña de Biden al remarcar la gravedad de la situación.



“Trump se preocupa de alimentar su ego. Joe se preocupa de manteneros a nosotros y a nuestras familias seguros”, afirmó Obama.

Donald Trump. Foto: Reuters

“Hay marcadas diferencias entre los enfoques y los estilos de gobernar de Joe Biden y del presidente Donald Trump. Joe ha demostrado responsabilidad y seriedad en todas las tareas que realizó durante ocho años en el gobierno como vicepresidente”, enfatizó Obama. “El viernes tuvimos otro ejemplo de cómo actúa el presidente actual cuando sugirió que los médicos magnifican la gravedad de la pandemia del COVID-19 para ganar dinero. El presidente no puede entender que una persona arriesgue su vida para salvar la de otra sin ganar un dólar”.

El expresidente mencionó la elevada cifra de muertos que tiene Estados Unidos como consecuencia de la pandemia y sostuvo que ese trágico resultado es consecuencia del fracaso de la estrategia de Trump para enfrentar al virus.



Obama también apuntó contra las afirmaciones que ha hecho Trump a lo largo de la campaña electoral de que sus actos siempre reúnen muchas más personas que los de Biden.



“¿Por qué tiene esa obsesión con el tamaño de los actos?”, preguntó antes de expresar con ironía: “Quizás sea un trauma de la niñez. ¿Acaso nadie concurrió a sus fiestas de cumpleaños cuando era un niño?”



Biden optó por otro enfoque y rechazó la postura de Trump sobre los militares, al recordar las expresiones despectivas del presidente respecto de los estadounidenses que combatieron en las guerras.

Obama y Biden realizaron así su primera aparición juntos este año en la recta final de la campaña, para ratificar el pedido a los estadounidenses de una votación masiva por la fórmula presidencial del Partido Demócrata, debido a que es la única manera de sacar a Trump de la Casa Blanca. Los dos señalaron que si bien las encuestas dan con ventaja a Biden, necesitan una enorme votación para asegurar la victoria el próximo martes.

Simpatizante de Donald Trump. Foto: AFP

Trump advierte.

A su vez, el presidente Trump eligió el Estado de Pensilvania, que es uno de los lugares decisivos de estas elecciones, para realizar el impulso final de su movilización. “Nuestro futuro está en juego (...) Si Biden gana, va a destruir nuestro país”, afirmó el mandatario en el primero de los actos de la jornada en Newtown.



“Pensilvania es el estado que va a salvar el sueño americano”, agregó en un discurso con un tono más grave de lo habitual. Trump, de 74 años, dibujó un sombrío panorama con Biden en la Casa Blanca, al subrayar que buscará imponer un confinamiento nacional y convertirá a los estadounidenses “en prisioneros en su propia casa”.



Pero, también enfocó la perspectiva de que el resultado de las elecciones no se conozca ni se decida el martes, al advertior que “ustedes deberán esperar semanas” y sugerir, sin dar pruebas, que “pueden pasar cosas muy malas mientras los estados realizan el escrutinio en los días siguientes al de las elecciones. Llegará el 3 de noviembre y no sabremos lo que pasó. Y, habrá una situación de locura y confusión en nuestro país”.



Criticó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos de conceder a las autoridades de Pensivalnia tres días adicionales para contar los votos emitidos por correo.



“Esto es algo horrible que la Suprema Corte le hace a nuestro país”, afirmó.



Pese a esa crítica, Trump igual pronosticó un triunfo de la fórmula presidencial que él encabeza, y en la que lo acompaña Mike Pence, así como una gran victoria del Partido Republicano en las elecciones para la renovación del Congreso.



“Se está formando una enorme ola roja y no pueden frenarla”, proclamó.

Simpatizantes de Joe Biden. Foto: AFP

Reñido final en varios estados que son clave.

Las encuestas dan a Joe Biden una ligera ventaja sobre Donald Trump, pero en varios de los estados claves se encuentra dentro del margen de error, de ahí que los candidatos se hayan embarcado este fin de semana en extenuantes jornadas conscientes de la importancia de cada voto.



De acuerdo con el promedio de encuestas de RealClearPolitics, Biden aventaja a Trump en Pensilvania por 3,7 puntos; en Florida por 1,2 puntos; en Georgia por 0,8 puntos, y en Carolina del Norte por 1,2 puntos, mientras que en Ohio están virtualmente empatados.



Más de 90 millones de estadounidenses han depositado ya su voto de forma anticipada, una cifra que supone más del 65 % de los que acudieron a las urnas en 2016, según datos de los estados recopilados por U.S. Elections Project de la Universidad de Florida.



Los datos actuales apuntan a un importante incremento de la participación, debido a que hace cuatro años tan solo votaron anticipadamente 47,2 millones de estadounidenses.



Tanto la pandemia del COVID-19 como las pasiones que despierta la elección de este 2020 entre Trump y Biden se apuntan como motivos de este incremento del voto anticipado.

“Injusticia social no le preocupa al presidente” La candidata demócrata a la vicepresidencia, la senadora Kamala Harris, dijo ayer sábado en Miami que hay que votar en estas elecciones, porque “están en juego” todas las cosas que importan, entre las que mencionó el camino a la ciudadanía para los indocumentados y la separación de familias inmigrantes.



En uno de los actos que realizó en Florida, Harris desgranó las diferencias entre Biden y Trump en todos los ámbitos. Si a Biden le preguntan cómo va la economía piensa en cómo “le va a la gente trabajadora, a las familias trabajadoras”, mientras que Trump piensa en “cómo les va a los más ricos”, dijo Harris.



La diferencia en lo que tiene que ver con la “injusticia racial” es que Biden no teme abrazar el lema “Black Lives Matter” (la vidas de afroamericanos importan) y Trump “se niega a condenar el supremacismo blanco”.



Coincidió con Obama y Biden al calificar de fracaso y por tanto, de tragedia, los golpes que ha dado la pandemia a Estados Unidos.