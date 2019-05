Estados Unidos y Rusia: deseos de una relación mejor

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Borrón y cuenta nueva. Ese es el mensaje que buscaron enviar ayer Rusia y Estados Unidos, luego de la reunión del presidente Vládimir Putin con el secretario de Estado, Mike Pompeo.

Putin dijo que quiere “restaurar totalmente” las relaciones con el presidente Donald Trump, al recibir a Pompeo en su residencia de verano en Sochi, sobre el Mar Negro. El mensaje de Trump, trasmitido por Pompeo, fue en la misma línea: el presidente estadounidense está “determinado” a mejorar las tensas relaciones entre ambas potencias.



Los temas que enfrentan a Estados Unidos y Rusia son varios, desde la situación en Venezuela hasta los tratados de desarme, a los que se añaden las tensiones de los últimos días entorno a Irán que hacen temer una escalada militar en el Golfo Pérsico.



Antes de reunirse con Putin, Pompeo fue recibido por su homólogo ruso Serguéi Lavrov. “Estoy aquí porque el presidente Trump está decidido a mejorar esta relación”, dijo Pompeo. “Tenemos diferencias (...) pero no tenemos por qué ser adversarios en todos los temas”.



“Creo que es hora de empezar a construir un modelo nuevo, más responsable y constructivo”, dijo por su parte Lavrov.



Pompeo es el más alto responsable estadounidense en reunirse con Putin desde la cumbre en julio en Helsinki entre el presidente ruso y Trump.



La Casa Blanca espera que el fin de la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre una supuesta injerencia rusa a favor de Trump en las elecciones permita superar el actual estado glacial de las relaciones bilaterales. Hace cerca de dos meses, el fiscal concluyó que en 2016 se produjo una injerencia rusa en las elecciones de Estados Unidos, pero que no hubo connivencia entre el equipo de Trump y Moscú.



Putin elogió la investigación del fiscal Mueller. “A pesar de la naturaleza exótica de la comisión del señor Mueller, en general realizó una investigación bastante objetiva y confirmó la ausencia de colusión entre la administración de Estados Unidos y Rusia”, dijo Putin.



En la conferencia con Lavrov, Pompeo advirtió a Rusia que se mantenga al margen de las elecciones del año que viene en Estados Unidos. “La interferencia en las elecciones estadounidenses es inaceptable. Si Rusia hace eso en 2020, colocaría nuestras relaciones en peor lugar de lo que han estado”, manifestó Pompeo.



La visita de Pompeo coincide con las acusaciones de Estados Unidos a Irán de preparar “ataques” contra sus intereses en Oriente Medio. Estados Unidos desplegó en la región un portaaviones.



Rusia es partidaria de mantener el acuerdo de 2015 sobre el programa nuclear iraní, del que Estados Unidos se retiró. Irán decidió por su lado suspender parte de los compromisos de ese acuerdo. El temor a una escalada en el Golfo se incrementó con los actos de sabotaje contra tres petroleros y un carguero este fin de semana frente a las costas de Emiratos Árabes Unidos.



“En esencia no buscamos una guerra con Irán” dijo Pompeo. “Espero que impere el buen sentido”, replicó Lavrov.



En las últimas semanas también aumentó la tensión por la situación en Venezuela, donde ambas potencias se acusan mutuamente de injerencia. Rusia sigue siendo un aliado del régimen de Nicolás Maduro, a quién entrega armas, mientras que Estados Unidos apoya al opositor Juan Guaidó.



El desarme es otro motivo de fricción. Estados Unidos y Rusia decidieron abandonar un tratado de la época de la Guerra Fría que prohibía los misiles tierra-tierra con alcance de entre 500 y 5.500 kilómetros. Ahora están negociando el próximo tratado de control de armamentos nucleares Start, porque el actual termina en 2021 y Trump quiere incluir a China.



Trump y Putin podrían reunirse a fines de junio en la cumbre del G20. “Escuchamos la declaración del presidente Trump de que espera reunirse con el presidente Putin durante la cumbre del G20 en Osaka. Si esta propuesta es hecha formalmente, nosotros reaccionaremos positivamente a ella”, afirmó Lavrov.