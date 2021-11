Estados Unidos reabre hoy sus fronteras: ¿qué requisitos pide?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Estados Unidos reabrió este lunes sus fronteras terrestres y aéreas a los visitantes extranjeros vacunados contra el COVID-19, poniendo fin a 20 meses de restricciones de viaje que separaron familias, perjudicaron el turismo y tensaron lazos diplomáticos con buena parte del mundo.

La prohibición, impuesta por el expresidente Donald Trump en marzo de 2020 y mantenida por su sucesor Joe Biden, ha sido ampliamente criticada y se convirtió en emblema de los trastornos causados por la pandemia.



En los aeropuertos de Europa, los pasajeros hacían cola con entusiasmo para subir a los aviones con destino a la costa este de Estados Unidos, mientras que en las fronteras con México y Canadá se veían antes del amanecer largas filas de autos.



Las restricciones no aplicaban para la mayoría de los países latinoamericanos, cuyos residentes viajaron en masa a Estados Unidos desde principios de año para inmunizarse apenas comenzaron a distribuirse las primeras vacunas.



No obstante las puertas sí estuvieron cerradas, y ahora se abren, para visitantes procedentes de gran parte del mundo. El listado incluía a los 26 países europeos del Área Schengen, así como al Reino Unido, Irlanda, Brasil, China, Irán, Sudáfrica e India.



También se prohibió el ingreso por tierra o por ferry desde Canadá y México.

Algunas restricciones quedan

El levantamiento de la prohibición de viajar afectará a más de 30 países, pero el ingreso a Estados Unidos no estará totalmente abierto.



Las autoridades estadounidenses tienen previsto vigilar de cerca el estado de vacunación de los viajeros y seguirán exigiendo que presenten los resultados negativos de la prueba de COVID-19.



La reapertura se producirá en dos fases. A partir de hoy, se exigirán pruebas de vacunación para los viajes "no esenciales" -como las visitas familiares o el turismo-, aunque se seguirá permitiendo la entrada al país a los viajeros no vacunados para viajes "esenciales".



Una segunda fase, que comenzará a principios de enero, exigirá que todos los visitantes estén completamente vacunados para entrar en Estados Unidos por tierra, sin importar el motivo de su viaje.



Las autoridades sanitarias estadounidenses han dicho que todas las vacunas aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) serán aceptadas para entrar por aire.

Impacto en Latinoamérica



Por eso, muchos viajeros de Latinoamérica y el Caribe podrían tener ahora dificultades para ingresar, bien porque no han tenido acceso a la vacuna o bien porque no fueron vacunados con inmunizantes aprobados por las autoridades estadounidenses.



Por ejemplo, vacunas como la rusa Sputnik V y la china CanSino aún no tienen luz verde de la FDA ni de la OMS, pero fueron aplicadas en muchos países latinoamericanos, incluidos Argentina y México.



Además, con este nuevo requerimiento se acaba el "turismo de vacunas" en Estados Unidos.



Según un estudio de la Universidad Anáhuac de México, entre marzo y mayo de 2021, los mexicanos hicieron casi un millón de viajes a Estados Unidos para vacunarse.