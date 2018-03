EE.UU. y 14 países de la UE expulsan a diplomáticos rusos tras ataque al exespía

Catorce países de la Unión Europea (UE) han decidido expulsar a diplomáticos rusos en respuesta al envenenamiento de un exespía ruso y su hija en Salisbury (Reino Unido), anunció hoy el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.



"Hoy catorce Estados miembros han decidido expulsar a diplomáticos rusos como consecuencia directa de las discusiones del Consejo la pasada semana sobre el ataque de Salisbury. No se excluyen medidas adicionales, incluidas más expulsiones, en los próximos días o semanas", dijo Tusk en Twitter.



Tusk recordó que el pasado jueves los líderes de la UE, reunidos en una cumbre, expresaron su apoyo al Reino Unido, al señalar que es "altamente probable" que Rusia sea responsable del ataque y que "no hay otra explicación plausible" para el mismo, al tiempo que decidieron llamar a consultas a su embajador en Moscú.



"Seguimos siendo críticos con las acciones del gobierno ruso", dijo hoy Tusk en declaraciones a la prensa, antes del inicio de una reunión en Varna (Bulgaria) entre la cúpula de la UE y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.



El presidente de la UE no reveló los países concretos que han decidido expulsar a diplomáticos rusos, pero en las últimas horas algunos Estados miembros han anunciado ya esas medidas.



El ministerio de Exteriores de Francia señaló que expulsará a cuatro diplomáticos rusos, mientras que Italia anunció la expulsión de dos, informó el Ministerio italiano de Exteriores en un comunicado.



También el primer ministro danés, el liberal Lars Løkke Rasmussen, indicó que su país tiene previsto expulsar a dos diplomáticos rusos en respuesta al ataque en Salisbury.



Por su parte, el Gobierno de Estados Unidos ordenó la expulsión de 60 funcionarios rusos y el cierre del consulado ruso en la ciudad de Seattle (Washington).



La orden de Trump incluye a 12 funcionarios de inteligencia de la misión rusa en la sede de Naciones Unidas en Nueva York y refleja la preocupación ante sus actividades cada vez más agresivas, indicaron funcionarios del gobierno estadounidense a periodistas, a condición de mantener su anonimato.



Rusia "debe cambiar de actitud si desea mejores las relaciones", señalaron desde el gobierno.

Minutos después, Alemania anunció la expulsión a cuatro diplomáticos rusos, anunció el lunes el ministerio alemán de Relaciones Exteriores.



"Hoy hemos expulsado a cuatro diplomáticos rusos. Rusia sigue sin contribuir a aclarar el envenenamiento de Salisbury", indicó el ministerio en su cuenta Twitter, confirmando informaciones de la prensa alemana.