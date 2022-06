Estados Unidos anunció el retiro del mercado de cigarrillos electrónicos de Juul Labs

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) de Estados Unidos anunció el jueves el retiro del mercado de los cigarrillos electrónicos de Juul Labs debido a que la compañía no había abordado ciertas preocupaciones sobre seguridad en sus productos.

Esta medida "es un avance adicional en el compromiso de la FDA para garantizar que todos los productos de cigarrillos electrónicos y sistemas electrónicos de suministro de nicotina que se comercializan actualmente (...) cumplan con nuestros estándares de salud pública", dijo el comisionado de la entidad, Robert Califf, en un comunicado.

La decisión despeja el camino para que las marcas rivales del sector aumenten su participación en el mercado que una vez llegó a dominar Juul.



Los productos afectados incluyen el dispositivo vaporizador Juul y sus cápsulas, que actualmente vienen en sabores de tabaco Virginia y mentol, con concentraciones de nicotina de 5% y 3%.



Después de completar una revisión de dos años de la aplicación de mercadeo de la compañía, la FDA resaltó que encontró que los datos presentados "carecían de evidencia suficiente con respecto al perfil toxicológico de los productos".

"En particular, algunos de los hallazgos del estudio de la compañía generaron preocupaciones debido a datos insuficientes y contradictorios, incluso con respecto a la genotoxicidad y la lixiviación de productos químicos potencialmente dañinos de las cápsulas con 'e-líquidos' patentadas por la compañía", agregó.



Se responsabilizó a Juul por un aumento en el hábito de vapeo a nivel juvenil por su comercialización de cigarrillos electrónicos con sabores frutados y dulces, los cuales dejó de vender en 2019.



En enero de 2020, la FDA había considerado que la venta de cigarrillos electrónicos con sabores que no sean tabaco o mentol sería ilegal a menos que el Estado lo autorice específicamente.



La agencia aprobó algunos productos relativos a cigarrillos electrónicos de otros fabricantes, como Reynolds American, el actual líder del mercado, NJOY y Logic Technology Development.



Juul había argumentado que sus productos de vapeo pueden proporcionar una solución a los efectos sanitarios nocivos de los cigarrillos convencionales.



Los productos de Juul "existen sólo para que los fumadores adultos hagan la transición desde los cigarrillos combustibles", aseguró el presidente ejecutivo, KC Crosthwaite, en el sitio web de la compañía, agregando que se está "trabajando duro" para reconstruir su reputación luego de una "erosión de confianza en los últimos años".



El martes, el gobierno del presidente Joe Biden anunció que desarrollará una nueva política para exigir a los productores de cigarrillos reducir la nicotina a niveles no adictivos.