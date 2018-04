Esposa de tripulante del submarino: "No nos dejen solos... porque a ellos los dejaron solos"

A poco de cumplirse cinco meses de la desaparición del submarino ARA San Juan, las familias de los tripulantes aseguran que el Estado los abandonó y que, en muchos casos, algunos no tienen lo suficiente para comer.



Jessica Gopar, mujer de Fernando Santilli, uno de los 44 tripulantes del submarino, difundió un video en el que relata cómo se encuentran ahora y denunció el abandono en el que están las familias, criticando tanto al Estado como a las Fuerzas Armadas.



"El Estado y las fuerzas armadas están totalmente ausentes", aseguró en el video y relató que las familias siguen pagando de sus bolsillos los gastos que quedaron pendientes.



"Quiero contarles que nada es fácil para nosotros, que nuestros esposos no eran ricos. Los seguros de vida parten de $10.000, no hablamos de millones. La vida de mi esposo Fernando Gabriel Santilli, cabo principal electricista, vale $10.000" (cerca de 500 dólares), manifestó.



"No nos dejen solos... porque a ellos los dejaron solos, porque ahora nadie busca el submarino. Ellos dieron la vida por la Patria, pero la Patria, excepto la gente, los abandonó", indicó Gopar.