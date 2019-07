En España peligra la investidura de Sánchez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La votación de investidura del socialista Pedro Sánchez hoy jueves en el Congreso de los Diputados de España, corre serio riesgo de terminar en un gran fracaso. Anoche, al filo del plazo para cerrar las negociaciones, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la izquierda radical de Unidas Podemos (UP) cortaron el diálogo sin acuerdo para un gobierno de coalición.

Desde que Sánchez perdiera el martes la primera votación en el Congreso, el PSOE y UP iniciaron negociaciones contrarreloj. El objetivo era cerrar una coalición de gobierno, la primera de izquierdas en España desde 1936, el año que estalló la Guerra Civil.



Pero la negociación se cerró sin acuerdo. La votación en el Congreso está prevista para la hora 14.25 de España (9.25 en Uruguay).



Los socialistas divulgaron anoche un documento con las exigencias de UP, que incluyen una vicepresidencia y cinco ministerios. “La propuesta se considera inasumible”, indicó una fuente del gobierno. “No hay acuerdo en torno a eso”, apuntó.



Durante la jornada, el jefe negociador de UP, Pablo Echenique, mantuvo una reunión con la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, después de que la izquierda radical denunciara que se le vetaron los llamados ministerios de Estado -Exteriores, Interior, Justicia y Defensa-, además de la presencia de su líder, Pablo Iglesias, en el gabinete.



“Unidas Podemos no quiere entrar en el Gobierno a cualquier precio, queremos competencias para desarrollar políticas sociales en Igualdad, Trabajo, Hacienda y Transición Ecológica”, indicaron fuentes de UP. Entre sus exigencias también figura una vicepresidencia, que podría recaer en Irene Montero, número dos del partido y pareja de Iglesias.



Hoy jueves a Sánchez, de 47 años, le basta una mayoría simple para ser investido, pero con solo 123 diputados socialistas en la cámara baja de 350 escaños, necesita a los 42 diputados de UP.



Si la investidura fracasa esta mañana, comienza la cuenta atrás hasta el 23 de septiembre, día en que si no hay un nuevo gobierno se convocarán automáticamente elecciones para el 10 de noviembre, en lo que serían las cuartas elecciones legislativas en cuatro años en España.