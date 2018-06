España: nuevo gobierno será el más femenino de la historia, con 11 mujeres ministras

El socialista Pedro Sánchez presentó este miércoles su nuevo gobierno en España, marcadamente europeísta y el más femenino en la historia del país, con once mujeres y seis hombres, entre ellos un astronauta.



El equipo de Sánchez, sucesor de Mariano Rajoy (Partido Popular, PP) tras tumbarlo el viernes con una moción de censura, es también el más minoritario en 40 años de democracia.



El Partido Socialista (PSOE) tiene apenas 84 diputados sobre un total de 350 en la Cámara baja, lo que augura una difícil gobernabilidad que dependerá del margen que le den Podemos y los nacionalistas vascos y catalanes.



"Este gobierno está comprometido con la igualdad de manera inequívoca", declaró Sánchez ante la prensa, añadiendo que una de las primeras medidas será crear un alto comisionado contra la pobreza infantil, para el que se movilizarán "todos los recursos", públicos y privados.



El nuevo ejecutivo incluye a dos veteranos socialistas: la ex ministra de Cultura Carmen Calvo, ahora vicepresidenta, y Josep Borrell, ex presidente del Parlamento Europeo, en Asuntos Exteriores. Y un fichaje inesperado: el del juez vasco Fernando Grande-Marlaska, que instruyó causas contra ETA, en Interior.



Carmen Calvo asume también el ministerio de Igualdad, una cartera recuperada por Sánchez en una España que el 8 de marzo pasado vivió una inédita huelga de mujeres en defensa de sus derechos.



Sánchez designó a mujeres en carteras muy destacadas: la fiscal antiterrorista Dolores Delgado en Justicia, la portavoz parlamentaria Margarita Robles en Defensa, Magdalena Valerio en Trabajo, Reyes Maroto en Industria e Isabel Celaá como titular de Educación y portavoz del ejecutivo.



Pero sobre todo escogió también a dos mujeres para dirigir el equipo económico de su gobierno, que según prometió la semana pasada, "va a tener como principal prioridad cumplir con los compromisos europeos", entre ellos la reducción del déficit público del 3,1% del año pasado a 2,2% en 2018.

La nueva ministra de Economía es la tecnócrata Nadia Calviño, hasta ahora directora general de Presupuestos en la Comisión Europea y número dos del comisario alemán Günther Oettinger, con una experiencia de 12 años en altos cargos en Bruselas.



En Hacienda la titular es María Jesús Montero, quien desempeñó hasta ahora ese cargo en el gobierno regional de Andalucía. En los últimos años estuvo a cargo de cumplir los recortes en gasto público ordenados por su predecesor conservador, Cristóbal Montoro.



En nombre de "la estabilidad", Sánchez se ha comprometido también a gobernar lo que queda de 2018 con el presupuesto elaborado por el Partido Popular y pendiente de tramitación en el Senado.



Entre las medidas clave destacan un aumento de entre el 1% y el 3% de las pensiones más modestas, incrementos salariales para los funcionarios y la titularización de miles de interinos de la función pública, a menos de un año de las elecciones municipales, regionales y europeas de mayo de 2019.



Dos catalanes para lidiar con el separatismo

​

El equipo de gobierno, que prometerá o jurará sus cargos el jueves ante el rey Felipe VI, incluye también en la cartera de Ciencia, Innovación y Universidades al primer astronauta español, Pedro Duque. Por otro lado, el número tres del PSOE, José Luis Ábalos, asumirá Fomento, y el periodista y escritor Maxim Huerta será titular de Cultura.



En plenos preparativos del Brexit, y cuando en Italia acaba de asumir el gobierno euroescéptico de la ultraderechista Liga y el antisistema Movimiento 5 Estrellas, el ejecutivo tiene igualmente un marcado carácter europeísta.



"Éste un gobierno decididamente europeísta. Europa es nuestra nueva patria", apostilló el presidente del gobierno.



Y es que aparte del nombramiento de Calviño, elogiado por la Comisión, el ministro de Exteriores será Borrell (71 años), presidente de la Eurocámara entre 2004 y 2007 y azote del separatismo catalán.



Borrell, nacido en Cataluña, deberá defender en el extranjero el relato de la unidad de España, tras el mandato de un gobierno conservador, el de Mariano Rajoy, que según él lo hizo "muy mal" en términos de comunicación frente a los separatistas.



En el día a día será otra catalana quien deberá tratar con el gobierno separatista catalán de Quim Torra: Meritxell Batet, barcelonesa de 45 años, nombrada ministra de Política Territorial.



Tendrá a su favor el reciente levantamiento de la tutela impuesta a Cataluña a fines de octubre y apoyada por el PSOE, a raíz de la tentativa infructuosa de secesión unilateral.