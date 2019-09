España va camino a repetir elecciones por bloqueo político

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

España se encamina a repetir las elecciones legislativas el próximo 10 de noviembre. El oficialista Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la izquierdista Unidas Podemos fracasaron ayer martes en un nuevo intento para formar gobierno.

Las elecciones de abril las ganaron los socialistas pero sin mayoría parlamentaria como para gobernar en solitario.



Si el Congreso de los Diputados no inviste al actual presidente en funciones, Pedro Sánchez, antes del 23 de septiembre, deberán repetirse las elecciones el 10 de noviembre, aunque las encuestas muestran que es poco probable que cambie el escenario.



“No hay una vía para alcanzar un acuerdo”, dijo la negociadora socialista Adriana Lastra. Los socialistas quieren el apoyo de Podemos sin concederles cargos en el gabinete, algo que rechaza el partido liderado por Pablo Iglesias.



“El PSOE no se aleja de su idea de tener un gobierno unipartidista, como si tuviera la mayoría absoluta. Si no aceptamos esa idea nos dijeron que no habrá más reuniones”, dijo Pablo Echeñique, negociador de Podemos. “Para nosotros esto nos lleva a las elecciones”.



Los dos partidos han protagonizado frecuentes desencuentros en los intentos por formar gobierno, pero el tiempo se está agotando, a menos que uno de ellos dé un giro de 180 grados.



De producirse una repetición de las elecciones, serían los cuartos comicios en cuatro años, demostrando las dificultades para formar gobierno en un país que estaba tradicionalmente dominado por el bipartidismo hasta la aparición de nuevas fuerzas políticas como Ciudadanos o Podemos.

Según un sondeo de opinión divulgado el lunes, el PSOE y el Partido Popular (PP) conseguirían más escaños que en abril, pero ninguno de los dos alcanzaría la mayoría suficiente para gobernar en solitario.



Ayer tanto el PSOE y Podemos descartaron la posibilidad de que Sánchez reciba el apoyo para un nuevo mandato sin un acuerdo previo.



Ante la falta de avances por la izquierda, el PSOE volvió a pedir al PP, la segunda mayor fuerza del Parlamento, que permita la investidura de Sánchez a través de su abstención para favorecer la estabilidad institucional y económica. “La situación económica sería aún mejor si tuviéramos Gobierno”, dijo al PP en este sentido la ministra de Economía, Nadia Calviño, durante un debate en el Senado.



“La clase política española vive estos días en una especie de doble realidad que no acaba de cruzarse. Por un lado están las conversaciones del PSOE y Unidas Podemos -en realidad, nunca han llegado a la categoría de negociaciones, no se ha cruzado ni un papel ni se ha discutido sobre ninguna fórmula posible de acuerdo que ambos compartan- y por otro las confidencias de los pasillos y las declaraciones de todos los demás grupos. En la primera, la versión oficial y pública, nadie se anima a ser el que le ponga punto final a unas conversaciones que nacieron muertas por la distancia entre las posiciones de los dos grupos. En la otra realidad, la de todos los demás, esto está visto para sentencia y las elecciones son ya inevitable”, escribió ayer el diario El País de Madrid.