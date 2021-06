"El escenario ha cambiado": O Globo destacó mejora en datos de la pandemia en Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras la detección de los primeros cuatro casos de coronavirus, en marzo de 2020, Uruguay fue noticia por el manejo de la pandemia y la fórmula que evitaba el aumento de casos. Sin embargo, poco más de un año después, se informaba sobre el peor momento y el crecimiento de los contagios. Ahora, el medio brasileño O Globo habla de un nuevo escenario en el país.

"Hace poco más de un mes, Uruguay atravesaba su peor momento en la pandemia COVID-19, alcanzando la peor tasa de mortalidad del planeta. Sin embargo, desde principios de junio, el escenario ha ido cambiando: solo en las últimas dos semanas, los nuevos diagnósticos han caído un 52% y las muertes un 40%. La ocupación de camas de cuidados intensivos también disminuye progresivamente, incluso sin la imposición de una cuarentena", expresa el medio en un artículo publicado este miércoles.



Para la nota, O Globo consultó especialistas que coincidieron en afirmar que la mejora en la situación epidemiológica es una señal de que la campaña de vacunación, a la que calificaron como "una de las más ágiles del mundo", está comenzando a tener efecto.



Uno de los consultados fue el infectólogo Henry Albornoz, presidente de la Sociedad Uruguaya de Infectología Clínica. "En este momento, no hay explicación para esta caída que no pase por la vacunación", aseguró.



En el texto se destaca que Uruguay ya comenzó a vacunar a menores de 18 años, así como que en base a los buenos números se decidió el regreso de los eventos y los espectáculos públicos.



De todas maneras, recuerda: "La situación de la pandemia uruguaya aún está lejos de la tranquilidad que prevaleció durante la mayor parte del año pasado. El país sigue teniendo la sexta tasa más alta de casos diarios por cada 100.000 habitantes en el mundo y la séptima tasa más alta de nuevas muertes, según el sitio Our World in Data, de la Universidad de Oxford".



O Globo detalló que la situación comenzó a salirse de control próximo a fin de año, con la llegada de uruguayos residentes en el extranjero que viajaron al país. Luego, el ingreso de la variante P.1, más contagiosa que la original, terminó de marcar el escenario.



"Entre la segunda quincena de marzo y mediados de abril, el país vio el promedio móvil de muertes diarias pasar de 8 a más de 60. A pesar de tomar medidas como la suspensión de clases y actividades en organismos públicos, no se impusieron cuarentenas", remarcó el medio.



Con respecto a las variantes, también se mencionó la preocupación de las autoridades por el ingreso de la Delta, que por el momento no fue detectada en el país pero que podría llegar cuando retornen los uruguayos que durante las vacaciones de julio viajaron al exterior.



Albornoz indicó que la cepa debería comenzar a circular a mayor escala a partir de agosto, cuando las vacaciones lleguen a su fin. La expectativa, sin embargo, es que la vacunación avanzada será suficiente para evitar un brote de la magnitud vista a principios de año.