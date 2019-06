Escasez de nafta en Venezuela: estados aplican racionamiento

Es una burla”, se quejó María en una estación de servicio. Un racionamiento para la venta de gasolina fue puesto en marcha en varias regiones de Venezuela ante una severa escasez, medida que arrancó con la muerte de un hombre por un infarto mientras hacía fila para abastecerse.

Desde el lunes, los conductores del estado Lara solo pueden comprar 30 litros semanales de combustible, mientras que un plan de racionamiento según el número de placa de los vehículos empezó a aplicarse en los estados Bolívar y Monagas.



Las medidas entraron en vigor frente al desabastecimiento, crónico desde hace años en zonas fronterizas con Colombia como Zulia y Táchira y agravado en las últimas semanas tras las sanciones financieras de Estados Unidos contra Venezuela y su estatal petrolera Pdvsa.



“¡Es una burla!”, insiste a AFP, furiosa, María López tras quedarse sin llenar el tanque de su auto a pesar de hacer seis horas de cola en una estación de servicio de la capital de Lara, Barquisimeto, ciudad de un millón de habitantes.



María cree que la situación “le quedó grande” al gobierno de Nicolás Maduro.



La gasolina en Venezuela es prácticamente regalada, pues con un dólar puede comprarse el absurdo de casi 600 millones de litros. Aunque Maduro anunció en agosto pasado que las rezagadas tarifas serían aumentadas, el alza nunca se concretó.



La gobernadora de Lara, la oficialista Carmen Meléndez, anunció la semana pasada el tope de 30 litros.



De acuerdo con fuentes del sector, 40% de las 104 estaciones de Barquisimeto están cerradas.



Según cifras oficiales citadas por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la oferta de petróleo venezolano, que fue de 3,2 millones de barriles por día hace una década, se ubicó en 1,03 millones en abril. Fuentes secundarias del cártel la cifraron en 768.000 barriles.



Tintori a Madrid.

En tanto, Lilian Tintori, esposa del opositor venezolano Leopoldo López, y su hija menor se encuentran en España, mientras que él permanece como huésped de la residencia del embajador español en Caracas.



El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, el opositor Juan Guaidó, precisó en Caracas que Tintori viajó a España para cumplir “una gira por el tema humanitario”.



En declaraciones a EFE, el representante de Guaidó en España, Antonio Ecarri, explicó que Tintori se ha desplazado para reunirse con sus otros dos hijos, mientras su marido sigue luchando contra la usurpación de Maduro y por la libertad.



También agradeció al gobierno español haber acogido a la familia de López.



Tintori y su hija se encontraban también alojadas en la residencia diplomática española desde que López, que cumplía una pena de casi 14 años en arresto domiciliario en Caracas, fue liberado el 30 de abril pasado por un “indulto” de Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países, España entre ellos.



Aquel día, Guaidó encabezó un levantamiento cívico-militar contra Maduro, pero fracasó y López acabó acogido en la residencia del embajador español. El Tribunal Supremo venezolano dictó una orden de detención de López el 2 de mayo.



En Madrid ya residen los padres de López, que obtuvieron la nacionalidad española en diciembre de 2015. Su padre, de igual nombre, resultó electo el 26 de mayo pasado como independiente en la lista del Partido Popular española al Parlamento Europeo. La hermana de Leopoldo López, Cristina López, y el marido de ésta, Hernán Cifuentes, consiguieron también la nacionalidad española en mayo de 2016.



En septiembre de 2015 Tintori denunció en Madrid el “linchamiento político” que supuso el juicio de su marido. Entonces se reunió con el presidente Mariano Rajoy, y con el que era entonces líder socialista Pedro Sánchez, actual mandatario.

Rusia niega retiro de personal

Rusia negó ayer martes que informara a Estados Unidos de la retirada de la mayoría de su personal en Venezuela, contrariamente a lo que afirmó el lunes el presidente Donald Trump.



“Esto es aparentemente una referencia indirecta a informaciones de prensa porque no hubo ningún mensaje oficial de parte de Rusia y no podía haberlo”, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. “Hay en Venezuela especialistas (rusos) que se encargan del mantenimiento de los equipos militares suministrados. Este proceso se desarrolla según lo previsto y esto significa que no estamos al tanto de ninguna ‘retirada de personal’”, prosiguió.



Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, dijo haber quedado “sorprendido” al leer el tuit del presidente estadounidense: “No hemos hecho ningún anuncio a nadie. Visiblemente (Trump) leyó el artículo del Wall Street Journal (WSJ)”, anunciando la retirada del personal ruso en Venezuela.



“No puedo siguiera imaginar de dónde vienen las informaciones según las cuales hemos ‘informado’ a los estadounidenses de que retirábamos a nuestros especialistas, pero esto plantea interrogantes sobre la competencia de los consejeros que transmiten las informaciones al presidente de Estados Unidos”, ironizó.