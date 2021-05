Tras el escándalo por la entrevista a Diana hace 26 años, la BBC deberá realizar cambios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Gobierno británico podría dejar que sea la propia BBC la que efectúe los cambios que necesita su gestión a raíz de la divulgación de un informe que halló que la cadena incurrió en prácticas “fraudulentas” para asegurar en 1995 una entrevista con Diana de Gales, según reveló el programa de ese canal Newsnight.

El canal público afronta presiones desde varios sectores después de difundirse el pasado jueves las conclusiones de una investigación independiente llevaba a cabo por el ex juez John Dyson, que consideró que el canal no cumplió con los altos estándares de integridad y transparencia.

La pesquisa indagó sobre cómo el periodista Martin Bashir -que la pasada semana dejó la BBC alegando problemas de salud- recurrió hace 26 años a “engaños” y tácticas deshonestas -como falsificar documentos y extractos bancarios- para acceder a lady Di, a través de su hermano, Charles Spencer.



En la histórica exclusiva con la madre de los príncipes Guillermo y Enrique, Diana reveló por primera vez públicamente las infidelidades de su entonces esposo, Carlos de Inglaterra (de quien estaba separada pero no divorciada).



El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, confió el viernes en que la BBC adoptará las medidas necesarias para que “algo así no vuelva a suceder” mientras que otros ministros de su gabinete sugirieron que el ente público podría tener que ser reformado.



El ex presidente ejecutivo de la BBC Michael Grade hizo una propuesta para introducir una nueva junta editorial independiente, una idea que será valorada el próximo año como parte de la revisión de la llamada “royal charter” de la BBC, el acuerdo entre el ente y el gobierno que establece los términos de la corporación, su propósito público, garantiza su independencia y detalla sus funciones.



De acuerdo con lo que indicó ayer la BBC, su programa Newsnight cree que el gobierno dejará finalmente que sea la propia corporación la que introduzca los cambios necesarios, en lugar de que sea el gobierno el que imponga una reforma.



“La BBC podría hacerlo por sí misma”, según apuntó al citado canal una fuente gubernamental.



Por su parte, el presidente de la comisión parlamentaria en los Comunes para Digital, Cultura, Medios de comunicación y Deportes -a cargo del escrutinio de la BBC-, Julian Knight, ha escrito al director general del canal, Tim Davie, para exigir respuestas al informe.