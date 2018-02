Erdogan hizo llorar a una niña de 6 años en un acto de propaganda en Turquía

El lugar estaba lleno. Las banderas rojas del partido gobernante de Turquía se agitaban en honor al presidente y Recep Tayyip Erdogan se disponía a comenzar su discurso.



Días atrás, el 24 de febrero, en un acto en Kahramanmarash, al sudeste de Anatolia, el mandatario se propuso mostrar su apoyo a los soldados que luchan en Siria.



Para ello, en un momento, invitó a una niña de 6 años, vestida con un uniforme militar, al escenario. Y entonces le pregunta: "¿Quieres convertirte en una mártir?". La menor, que ya había salido a escena con el rostro en pánico, comenzó a llorar tras la consulta y provocó una dura respuesta de Erdogan. "Los soldados no lloran", dijo y agregó: "Si cae, la cubriremos con una bandera", de acuerdo con lo publicado por la cadena DW.



No es la primera vez que el gobierno de Turquía utiliza la imagen de niños para su propaganda.



Por estos días, la televisión estatal publicó en su sitio web un video con un mensaje de una niña, que dice: "Mi padre y sus amigos en las filas del Ejército Sirio Libre están luchando hombro con hombro con los soldados turcos contra la organización terrorista separatista PKK. Que Dios proteja a todos nuestros combatientes y les otorgue la victoria. Le agradezco al presidente, que es como un abuelo para mí. Que yo pueda ir a la escuela y que viva segura se lo debo primero a Dios y luego a él. Que Dios recompense a él y a la nación turca".



La escena disparó fuertes críticas en las redes sociales de usuarios que se indignaron con la maniobra. @emilezolam escribió: "El presidente dice acerca de una niña pequeña que él trae al escenario: si ella cae la cubriremos con una bandera. Ella está lista para todo. Un estado no debería existir para matar niños, sino para garantizarles una buena vida".

Por su parte, @tuyocu criticó la manera en que viven los niños en Turquía: "Burdeles infantiles, cadáveres infantiles, maltrato infantil, niños mártires. Este no es un país, sino una trampa para los niños" y @GaziCaglar denunció: "Hay mil tipos de abuso infantil. Uno de los más repugnantes es cuando los autócratas usan niños para su show político y los padres lo permiten. Hay un grupo de votantes que pasará a la historia como el protector del abuso infantil".