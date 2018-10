Erdogan: asesinato de periodista fue planificado por Arabia Saudita

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, dijo esta mañana que había indicios sólidos de que el asesinato del periodista Jamal Khashoggi dentro del consulado de Arabia Sauidta estaba planificado y señaló que los intentos de Riad por culpar a un grupo de agentes de inteligencia no son convincentes.

En un discurso ante el parlamento, Erdogan no mencionó al príncipe heredero Mohammed bin Salman, de quien algunos parlamentarios estadounidenses sospechan que habría dado la orden del asesinato. Pero señaló que Turquía no daría por cerrada su investigación sobre la muerte de Khashoggi hasta que todas las preguntas fueran respondidas.



Erdogan dijo que Khashoggi fue asesinado de "manera salvaje". "Las instituciones de inteligencia y seguridad tienen pruebas que demuestran que el asesinato fue planeado... Culpar del caso a algunos miembros de seguridad e inteligencia no va a satisfacernos ni a nosotros ni a la comunidad internacional", indicó.



Según el presidente turco, aún se desconce el paradero del cuerpo de Khashoggi y en este sentido exigió a Arabia Saudita que revelara la identidad de un "cooperador local" que supuestamente se encargó del cuerpo.

Khashoggi, columnista del Washington Post y crítico del príncipe heredero, gobernante de facto del reino, desapareció hace tres semanas después de entrar en el consulado saudí en Estambul para obtener documentos para casarse.



Las autoridades turcas sospechan que Khashoggi fue asesinado y desmembrado en el consulado por agentes saudíes. Fuentes turcas dicen que las autoridades tienen una grabación de audio que supuestamente documenta el asesinato del periodista, de 59 años.



Riad inicialmente negó conocer lo que había sucedido antes de decir que fue asesinado en una pelea en el consulado, una explicación que varios gobiernos occidentales recibieron con escepticismo, en una polémica que ha tensado las relaciones con el mayor exportador de petróleo del mundo.



Erdogan dijo que tres agentes llegaron a Estambul el día antes de su asesinato en lo que parecía una misión de reconocimiento. Al día siguiente llegaron 15 personas al consulado.

"¿Por qué se reunieron en Estambul el día del asesinato estas 15 personas? Estamos buscando respuestas a esto. ¿De quién reciben órdenes estas personas?", se preguntó Erdogan.

Tras la indignación mundial provocada por la desaparición del periodista, los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han variado desde minimizar el papel de Riad hasta advertir sobre posibles sanciones económicas.



Trump también ha insistido en la importancia del reino como aliado de Estados Unidos y ha dicho que el Príncipe Mohammed es un líder fuerte y apasionado.



Para los aliados de Arabia Saudita, la pregunta será si creen que el príncipe Mohammed, quien se describe a sí mismo como reformador, tiene alguna culpabilidad. El rey Salman, de 82 años, ha entregado la gestión diaria de Arabia Saudita al príncipe de 33 años.