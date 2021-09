Epidemiólogo de la Casa Blanca dijo que es probable que lo "óptimo" sea una dosis de refuerzo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Gobierno del presidente de EE.UU., Joe Biden, auguró este domingo que es probable que en el futuro sea aprobada una dosis de refuerzo de las vacunas contra la covid-19 para el publico en general, pese a que un panel de expertos ha rechazado recomendarla para todos, solo para los mayores de 65 años.

El principal epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, explicó en una entrevista con la cadena de televisión CNN que es probable que lo "óptimo" sea una dosis de refuerzo para todo el mundo, pese a que un panel de expertos de la Agencia de Alimentos y Fármacos de EE.UU. (FDA, en inglés) optara por no recomendarlo.

Aún así, Fauci señaló que respeta la decisión adoptada el viernes por el comité asesor de la FDA de aconsejarla únicamente para mayores de 65 años.

Una recomendación "buena" para Fauci

"No creo que cometieran un error", opinó Fauci, quien calificó de "buena" la recomendación de los expertos de la FDA.



Durante el debate de más de ocho horas del comité asesor del regulador estadounidense, con intervenciones de decenas de científicos de EE.UU. y otros países, como Israel y el Reino Unido, quedaron patentes las dudas en la comunidad internacional acerca de la seguridad y pertinencia de la vacuna de refuerzo para los mayores de 16 de años.

Finalmente, dicho panel votó a favor de recomendar la aplicación de la tercera dosis del suero de Pfizer para los mayores de 65 años y la población de alto riesgo, tras una primera votación en la que rechazó por amplio respaldo administrarla a la mayoría de la gente, al considerar que no hay pruebas suficientes de sus beneficios.

Fauci indicó que, pese al resultado de esas votaciones, cada semana llegan nuevos datos sobre la evolución de la pandemia y las vacunas, con lo que predijo que es probable que haya "una evolución" de la decisión del panel de expertos de la FDA.



De manera similar se expresó el director de los Institutos Nacionales de Salud de EE.UU. (NIH, en inglés), Francis Collins, quien aseguró que para él sería "una sorpresa" si finalmente no se aprueba una tercera dosis de la vacuna.



"Sería una sorpresa si no queda claro en las próxima semanas que es necesario ampliar la administración de dosis de refuerzo", señaló Collins al canal Fox News.



En ese sentido, remarcó que, según los datos que han visto en EE.UU. y en Israel, está "claro" que la efectividad de las vacunas se desvanece con el tiempo: "Necesitamos reaccionar ante esto", agregó.



La recomendación de los expertos de la FDA ha desbaratado los planes del Gobierno de Biden, que había dado su apoyo explícito a la aplicación de la tercera dosis para todo el mundo y comenzado a hacer planes para iniciar su administración para los mayores de 16 años.

Casa Blanca reconoce "algo de confusión" sobre tercera dosis

Fauci reconoció en la CNN que quizás ha podido haber "algo de confusión" después de que Biden anunciara que iban a administrar una tercera dosis para el público en general a partir del 20 de septiembre, sin que todavía la FDA hubiera dado su necesario visto bueno.



De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, EE.UU., el país más afectado del mundo por la covid-19, ha registrado más de 42 millones de contagios y más de 673.000 fallecidos desde el comienzo de la pandemia.



Fauci descartó que EE.UU. vaya a llegar al millón de muertos por la covid-19 si se adoptan medidas.



"No creo que todo eso sea algo inevitable, tenemos la capacidad (de evitarlo) en nuestras manos con todas las vacunas, que son muy eficaces y efectivas", destacó el epidemiólogo.



Explicó que la manera de impedir que se llegue a esa cifra de decesos es lograr que todos aquellos que no estén vacunados acaben inmunizándose.

En otra entrevista con el canal ABC, Fauci subrayó que es posible que los datos sobre las vacunas para menores de 12 años estén disponibles a mediados de otoño para evaluarlas de cara a su aprobación.



Actualmente, no hay ninguna vacuna aprobada para menores de 12 años en EE.UU. y solo hay una, la de Pfizer, que tiene autorización de emergencia para adolescentes de entre 12 y 15 años.



Hasta el momento, más de 211 millones de personas han recibido al menos una dosis de la vacuna en EE.UU. (el 63% de la población) y más de 181 millones están ya completamente inmunizadas (el 54,5% de la población, indican los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).



Uno de los estados de EE.UU. más impactados por la covid-19 es Misisipi, que lidera el número de muertes per cápita y si fuera un país estaría únicamente por detrás de Perú a nivel mundial.



Ante estos datos, el gobernador de Misisipi, el republicano Tate Reeves, que se opone a los mandatos de Biden para obligar a empleados federales y de empresas privadas a vacunarse, consideró que la cifra de fallecidos es "un indicador que va con retraso", porque el número total de casos de covid-19 ha bajado en las últimas semanas de 3.600 a 1.800.



Preguntado sobre qué piensa hacer para acabar con los números altos de defunciones, Reeves dijo que él cree en la responsabilidad individual de los estadounidenses. "Los individuos de Misisipi van a tomar las mejores decisiones para cuidar de sí mismos", sostuvo.



Y tachó de "ataque" a los trabajadores los mandatos para vacunarse ordenados por Biden.



"La cuestión aquí no es sobre qué hacemos en Misisipi, sino sobre lo que el presidente están intentando imponer al trabajador estadounidense", puntualizó.