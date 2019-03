Envían una expedición a evitar lucha entre tribus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Antropólogos brasileños están buscando a miembros de una tribu amazónica que ha tenido poco o ningún contacto con otras civilizaciones para alejarlos de un grupo indígena rival y evitar un sangriento choque de garrotes contra flechas.

La Fundación Nacional del Indio (Funai), la agencia de asuntos indígenas de Brasil, informó el jueves que la Expedición de Protección y Monitoreo de Indígenas Aislados Korubo del Río Coari, partió hacia la reserva del Valle Javari en el extremo oeste de Brasil, una región más grande que Austria y hogar de la mayor concentración mundial de tribus no contactadas.



La tribu Korubo se ha dispersado y separado en la selva, aparentemente debido a una creciente invasión de pescadores que cazan furtivamente en la reserva. Enfrentada a recursos mermados y pérdida de poder político, Funai ha luchado para evitar esto.



El grupo más aislado ahora se encuentra a 20 kilómetros de los Matis, que utilizan flechas, con quienes tuvieron una letal batalla en 2014, dijo el líder de la expedición de Funai, Bruno Pereira.



El objetivo de Funai es proteger al grupo alentándolos a reunirse y quedarse con otros Korubo menos aislados que viven al norte en el río Coari.



“El mejor escenario sería un encuentro donde puedan hablar con sus parientes tribales y decidan quedarse en la región de Coari”, dijo Pereira. “El peor de los casos sería una pelea con los Matis que resulte en muertes”, estimó.



También podría ser devastador si los Korubo desaparecen en la selva tras el contacto con personas externas y contraen una enfermedad común a la que no son inmunes, advirtió.



A su vez, el coordinador de Política de Protección y Localización de Indios aislados de la Funai, Marco Aurelio Milken Tosta explicó que la aproximación con los indígenas aislados se realizará a través de los Korubu contactados y a partir de ese momento, la Funai podrá proseguir con la mediación.



La expedición es la más grande montada por Funai en dos décadas desde que adoptó una política de solo contactar a las tribus aisladas en caso de emergencias. Esa política se adoptó tras el asesinato en 1995 de un pescador, que fue golpeado con garrotes por los Korubo hasta morir.



La partida, que podría durar meses, fue apoyada por el nuevo jefe de la agencia, el general retirado del ejército Franklimberg Ribeiro, quien ha defendido el trabajo de la agencia con tribus aisladas y sin contacto.



Esto contrasta con el enfoque del presidente Jair Bolsonaro que critica las vastas propiedades de las reservas indígenas de Brasil como un obstáculo para el desarrollo, una postura que ha fomentado las invasiones de madereros y mineros ilegales. En primer día de gestión, Bolsonaro entregó al Ministerio de Agricultura la demarcación de las tierras indígenas, en detrimento de la Funai, que pasó de la órbita del Ministerio de Justicia a la del Ministerio de la Familia y los Derechos Humanos.



La reserva del Valle de Javari, la segunda más grande de Brasil después de la reserva Yanomami, se extiende a lo largo de 85.444 kilómetros cuadrados hasta la frontera peruana.



La labor de Funai protegiendo a las ocho tribus que viven allí, más otras 16 tribus no contactadas que se sabe están en la selva, ha sido financiada en parte por ayuda extranjera, dijo la agencia.