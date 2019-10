Enormes incendios destruyen 31.000 hectáreas en California

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Miles de bomberos en California combaten con intensidad desde hace días los incendios forestales que consumen el estado, y enfrentan una situación adversa a raíz de fuertes vientos que amenazan con extender las devastadoras llamas.

Los efectivos combaten sin descanso varios focos en el norte y sur del estado de la costa oeste, el más rico y poblado de Estados Unidos.



El incendio Kincade ya arrasó 30.519 hectáreas, o 305 km2, dos veces y media el área de la ciudad de San Francisco, en el condado de Sonoma, al norte de esa ciudad y donde las llamas están contenidas en



El otro gran incendio, el Getty, se registra en Los Ángeles, cerca de un exclusiva zona residencial, del que figuras como el astro LeBron James y el actor Arnold Schwarzenegger tuvieron que evacuar sus casas, y el importante museo que le da su nombre.



Entre los evacuados también aparecen la actriz Kristina Davis, conocida por su participación en la exitosa serie de televisión Sex and the City, los padres del alcalde de Los Angeles, Eric Garcetti y la ex esposa de Schawrzenegger, la periodista de TV Maria Shriver.



La casa de la senadora del Partido Demócrata y aspirante a la candidatura presidencial, Kamala Harris, también se ha visto afectada por el incendio.



Hasta ahora consumió 265,4 hectáreas y creció 6%, lo que el alcalde Garcetti vio como una “buena señal”, aunque el pronóstico del tiempo no es bueno: vientos de entre 80 y 112 km/h.



La humedad puede ayudarnos mañana (hoy) a a contener el fuego, indicó Garcetti.



“Solo se necesita una brasa en el viento para comenzar otro incendio”, dijo el jefe de bomberos de Los Ángeles, Ralph Terrazas, al frente de un equipo de 1.165 efectivos con 170 camiones y 11 helicópteros.



Unas 180.000 personas fueron obligadas a abandonar sus casas en la región vinícola de Sonoma, donde el gobernador Gavin Newsom declaró el estado de emergencia. (Con información de AFP y EFE)