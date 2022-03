No encuentran a Marina Ovsyannikova, la periodista que irrumpió en la TV estatal rusa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“No logramos encontrarla”. El paradero actual de la periodista rusa Marina Ovsyannikova es desconocido, un día después de que interrumpiera un noticiero de un canal de televisión estatal con un cartel de protesta contra la guerra en Ucrania.

En diálogo con CNN, el abogado de Ovsyannikova, Dmitry Zakhvatov, afirmó que no saben dónde se encuentra la periodista, luego de que amigos de la mujer hubieran dicho que se encontraba en una comisaría de Ostankino, en Moscú. “No la encontramos por ahora, pero seguimos buscando”, dijo el letrado.



Poco antes, el Kremlin había calificado como “vandalismo o patoterismo” el gesto de Ovsyannikova al irrumpir durante la transmisión en directo del noticiero del canal Channel One, principal canal de televisión estatal de Rusia.



“En lo que respecta a las acciones de esta mujer, es vandalismo”, dijo a los periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, que elogió a Channel One por lo que consideró una programación de calidad, objetiva y veloz. “El canal y quienes se supone que deben llegar al fondo de esto”, dijo el vocero de Vladimir Putin.

Una periodista rusa que interrumpió un noticiero en vivo para protestar contra la invasión a Ucrania en el canal de televisión más popular del país… la mujer fue arrestada pic.twitter.com/hvWXRfk4Ky — Yuliana Escobedo (@YulianaEscobedo) March 15, 2022

Ovsyannikova, empleada de Channel One, irrumpió en la transmisión en vivo del noticiero nocturno del canal y se paró detrás de la conductora con un cartel en el que protestaba por la guerra en Ucrania, gritando consignas en el mismo sentido. “No a la guerra”, decía el cartel en inglés en la parte superior y debajo había un mensaje en ruso debajo en el que pedía que no se creyera en la propaganda rusa. El noticiero pasó rápidamente a otra escena.



OVD-Info, un grupo independiente ruso de derechos humanos que hace un seguimiento de las detenciones por motivos políticos, identificó a la mujer como Marina Ovsyannikova. Casi 15.000 personas fueron detenidas en toda Rusia durante las protestas contra la guerra desde el 24 de febrero, según un recuento del grupo.

Ovsyannikova se manifestó en contra de la guerra en un video publicado en el sitio web de OVD-Info. “Lo que está ocurriendo ahora es un crimen”, dijo. “Rusia es un país agresor y Vladimir Putin es el único responsable de esa agresión”.



OVD-Info comunicó esta mañana que “se inició un control previo a la investigación contra la empleada de Channel One” y también señaló que “aún se desconoce dónde está”.

Castigo

Los investigadores estatales analizaban hoy si podían castigar a la periodista en virtud de una nueva ley que conlleva penas de cárcel de hasta 15 años, dijo una fuente policial citada por la agencia de noticias rusa TASS. La legislación adoptada ocho días después de la invasión de Ucrania declara ilegales las acciones públicas destinadas a desacreditar al ejército ruso y prohíbe la difusión de noticias falsas o la “difusión pública de información deliberadamente falsa” sobre el uso de las fuerzas armadas rusas.



“Se está realizando una investigación preliminar sobre Ovsyannikova para determinar si sus acciones constituyen un delito en virtud del artículo 207.3 del Código Penal ruso (‘Difusión pública de información deliberadamente falsa sobre el uso de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa’)”, dijo una fuente de la investigación citada por TASS. La agencia afirma que la periodista “está bajo custodia”.

Ovsyannikova vive en Moscú y se presenta en sus redes sociales como conductora de noticias y nadadora de aguas abiertas. En Channel One se desempeña como directora de programas informativos. Según Tass, la mujer es oriunda de Odessa, una ciudad ucraniana asediada por las fuerzas rusas.



De acuerdo con el exeditor en jefe de la radio Echo of Moscow, Alexei Venediktov, Ovsyannikova es madre de dos hijos.