Encontró un maletín con US$ 500 mil y lo devolvió sin aceptar nada a cambio

Cuando José Sánchez abrió el maletín que había encontrado en la calle, lo primero que hizo fue encomendarse a Dios. Nunca había visto un dólar en su vida y ahora tenía medio millón entre sus manos.



Oculto en un terreno baldío para examinar el hallazgo, se quedó solo con sus pensamientos durante unos pocos segundos. Tenía una familia que mantener, trabajaba haciendo "changas" y esa semana no tenía plata en el bolsillo. No dudó. "Eso de quedarme con la plata del otro, conmigo no va", pensó.

Cuando volvió a la calle, encontró al dueño, que había vuelto desesperado, buscando el maletín. "Esto es tuyo", le dijo. El hombre que había perdido el portafolio no salía de su asombro, le pidió el teléfono a José y se fue rápidamente. Ambos estaban en shock.



El hecho sucedió el pasado fin de semana en el departamento de Nogoyá, provincia de Entre Ríos en Argentina,, y lo relató el mismo José Sánchez en una entrevista con la radio local FM Libertad.

Contó que el dueño del dinero, un empresario rosarino que había viajado a Nogoyá para invertir en tierras, quiso recompensarlo con una casa, y que en cambio él solo le pidió un trabajo en blanco para tener una obra social y atender a sus hijos, según cuenta La Capital.



José tiene 40 años, es pintor y panadero y en la mañana de este sábado venía caminando rumbo a la pinturería del barrio para comprar materiales y seguir con una changa. Esa tarde también le tocaba trabajar.

"Nunca llegué a la pinturería. En el camino, tirado en la vereda, encontré el maletín", dijo. Se le había caído a un hombre mientras se subía a una camioneta roja. "Parecía que estaba discutiendo con alguien por teléfono", recordó.



Enseguida tomó el maletín y le hizo señas al conductor, que no se dio por enterado y siguió su camino. "Me puse nervioso y con el maletín en la mano me metí en un terreno baldío para chusmear qué había", explicó.

"Nunca había visto esa plata, eran dólares, no los conocía. Entonces le pedí a Dios. 'No me recompenses con esto porque soy un trabajador. Seguí dándome trabajo, que mientras tenga salud, yo con eso me conformo'", pidió.



Cuando volvió a la calle, vio nuevamente a la camioneta roja y al hombre, totalmente atormentado, buscando lo que había perdido. Cuando le devolvió el dinero, intercambiaron datos y se despidieron. El empresario se llamaba Gustavo y dijo que pronto se contactaría con él.

"Esa noche me puse a pensar en lo que había hecho y pude dormir en paz, luego de pedirle a Dios que me dejara así como soy, humilde".



Al otro día, Gustavo lo llamó por teléfono, le contó que el maletín contenía US$ 500.000 que estaban destinados a la compra de unos terrenos con aguas termales para desarrollar un complejo turístico.



Como recompensa le ofreció comprarle una casa, pero José se negó. "Le expliqué que trabajo en negro y que necesito un empleo en blanco y una mutual para mis hijos". Entonces el empresario rosarino le prometió que, apenas inaugure el complejo termal, lo contrataría como encargado.



"Eso de quedarme con la plata de otro, conmigo no va", repitió José. Yo sé que podría haber solucionado muchas cosas con todo ese dinero, pero aprendí en mi casa que no hay que tocar lo ajeno".