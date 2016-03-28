En Argentina también: taxistas se concentrarán contra llegada de Uber

Uber se prepara para llegar a Argentina y ya está convocando a conductores.

Taxistas argentinos se movilizarán el próximo 6 de mayo en señal de protesta por la inminente llegada de la plataforma móvil para solicitar traslados con conductores particulares Uber, que ayer lanzó a través de las redes sociales una convocatoria para seleccionar a futuros chóferes.

El presidente de la Federación Nacional de Propietarios de Taxis, Jorge Celia, confirmó hoy a Efe la convocatoria de la manifestación en mayo, donde dejarán clara su postura contra la plataforma que, a su juicio, ejerce una competencia desleal contra el servicio público de transporte.

"Sabíamos que a partir de marzo Uber iba a estar intentando entrar en Argentina, se ve que se les retrasan los planes porque no encuentran respuesta a nivel gubernamental", indicó el portavoz, quien especificó que los taxistas del país están "en estado de alerta".

De momento los conductores de taxi cuentan con el aval del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de quien depende la regulación de los servicios públicos de transporte, desde donde aseguran que cualquier empresa que quiera entrar al país, y en este caso a la capital, tendrá que ajustarse a la legalidad.

Fuentes del ministerio de Transporte de la capital argentina precisaron a Efe no tener noticias del desembarco de la empresa en el país y adelantaron que "en principio" Uber deberá acomodarse a la legislación, que actualmente solo contempla la contratación de transporte público a distancia a través de servicios de radiotaxi.

Por otro lado, la Justicia ya dio la razón a los taxistas en una sentencia que ratificó la ilegalidad de la aplicación móvil Easy Taxi -un programa que facilita la reserva online de este tipo de servicios-, contra la que los gremios del sector presentaron numerosas denuncias.

Celia indicó además que por el momento la petición de Uber para entrevistar a conductores no ha recibido una respuesta masiva, lo que muestra, a su juicio, el desconocimiento de esta aplicación por parte de la sociedad argentina, por lo que creen que la llegada de la empresa, "se va a demorar".

La convocatoria a través de Facebook y Twitter para entrevistar a conductores se une a los anuncios que la empresa lanzó a través de Linkedin hace unas semanas, donde ofrecía puestos de trabajo y dirección para una nueva sede en Argentina.

"No tenemos fecha de inicio de operaciones, primero queremos entender el interés y la disponibilidad de los argentinos que están buscando nuevas oportunidades económicas con la autonomía y flexibilidad que brinda la empresa en 400 ciudades alrededor del mundo", dijo ayer Soledad Lago Rodríguez, gerente de Comunicación de Uber para Cono Sur.

Uber, creada en 2009 en Estados Unidos, es una aplicación móvil que permite contratar un viaje con un conductor particular y pagar con tarjeta de crédito, sin necesidad de utilizar efectivo al momento de realizar el desplazamiento contratado, con tarifas que suelen ser más bajas que las de los taxis convencionales.

El servicio, que generó gran polémica en países como Francia o España -donde fue ilegalizado- ya está disponible en Latinoamérica en ciudades de Colombia, Brasil, Perú, Uruguay y Chile.

La aplicación sigue funcionando en Uruguay aunque la IMM dice que no es legal. Foto: F. Ponzetto

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