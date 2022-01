Empresas se preparan para el golpe de las sanciones a Rusia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las empresas europeas ya se están preparando para el impacto que tendrían las sanciones económicas que la Unión Europea y Estados Unidos prevén imponer a Rusia si agrede a Ucrania, sobre todo aquellas que exportan al país o dependen de la energía de Moscú y serían las más afectadas.

Las tensiones geopolíticas se suman a los problemas de suministro de materias primas, el acceso a la energía o la elevada inflación como los desafíos más importantes en los próximos dos años para las empresas europeas, que además tienen pendientes las transiciones ecológica y digital, explica el nuevo presidente de Eurochambres, Luc Frieden.

“Obviamente habrá algunas empresas y países más afectados que otros”, señala este exministro luxemburgués de Finanzas, Defensa y Justicia, que este mes ha tomado las riendas de la red de cámaras de comercio europeas.



Los países vecinos de Rusia y aquellos con lazos más estrechos con Moscú, las empresas que exportan al país o tienen actividad en él y los sectores que dependen de la energía rusa, serían los principales perjudicados. También sufriría en particular el sector financiero, que se espera que los flujos de capital se vean afectados por sanciones cuyos detalles no se conocen, pero entre las que se baraja cortar el acceso de Moscú a los mercados financieros y restringir sus exportaciones.



De materializarse, las sanciones llegarían tras un año marcado por un encarecimiento de la energía ante el que las cámaras de comercio reclaman acciones a nivel europeo para garantizar “energía suficiente y a precios aceptables”.



“Puede haber sectores en algunos países que necesiten apoyo financiero o beneficios fiscales para sobrevivir a este periodo difícil, pero desde un punto de vista estructural, para asegurar que tienes suficiente energía en tiempos de tensiones geopolíticas y a precios aceptables, la UE es mucho más fuerte que los países individuales”, considera Frieden.

En particular, a la hora de negociar con terceros países como Rusia, “el único camino posible es que la UE lidere”, añade el presidente de Eurochambres, que se muestra favorable a las compras conjuntas de gas propuestas por países como España, aunque advierte de que no sería tan fácil como la adquisición conjunta de vacunas contra el covid.



Reclama también más coordinación europea para impulsar las energías renovables “lo más rápido posible” y apoyo para que las empresas acometan una transición ecológica que requerirá inversiones millonarias.



Frieden está a favor de la autonomía estratégica de Europa, pero esta “no debería ser un instrumento para el proteccionismo”, apunta. Asimismo, llama a “hacer todo lo posible para firmar, aprobar e implementar cuanto antes” acuerdos comerciales negociados por la UE, incluidos los del Mercosur y México.

Un militar de las Fuerzas Militares de Ucrania. Foto: AFP.

Gasoducto.

La crisis de Ucrania ha creado un debate en torno a las intensas relaciones entre Alemania y Rusia en el ámbito energético y al futuro del gasoducto Nordstream II, que muy probablemente no empezará a funcionar en caso de una invasión rusa.



El presidente de EEUU, Joe Biden, recibirá mañana lunes al emir de Catar, Tamim bin Hamad al Zani, cuyo país es uno de los principales exportadores de gas natural, en el marco de la ayuda de Washington a los aliados europeos a buscar fuentes alternativas de energía en caso de conflicto con Rusia.

Economía rusa.

Las amenazas occidentales de severas sanciones contra Rusia en caso de que invada a Ucrania ponen a prueba la economía rusa, cuyos mercados reaccionan a cualquier cambio de tono en las declaraciones de los actores políticos. Bastó que el pasado miércoles la embajada de Estados Unidos en Kiev recomendara sus ciudadanos abandonar Ucrania para que el rublo retrocediera ante el dólar a niveles de 2018, hasta 79,9 unidades por billete verde.



“Honestamente, no veo ningún riesgo para economía rusa. En cuanto a las sanciones, todas las que pudo imponer Occidente ya las impuso en 2015, dijo Mijaíl Deliaguin, vicepresidente de comité de Política Económica de la Duma del Estado, la cámara baja del Parlamento ruso. Según el legislador, “todo lo demás es histeria, palabrería, un ataque psicológico”.



El viernes el ministro de Asunto Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, advirtió de que, si EEUU adopta sanciones contra Rusia que incluyan a sus dirigentes y la desconexión del país de los sistemas financieros internacionales, como el de transmisión de datos SWIFT, ello “equivaldría a la ruptura de relaciones”.



¿La desconexión de Rusia del SWIFT? Existen al menos cuatro sistemas análogos que no controla Occidente y la reconexión a estos no llevaría más de un día”, explicó Deliaguin, doctor en Economía. También indicó que Rusia podría operar a través de China y “difícilmente los estadounidenses están interesados en perder ese sector de mercado”.



Lo que sí haría daño a Rusia serían sanciones al gasoducto Nord Stream 2, que transportará gas ruso a Alemania por el mar Báltico y cuya certificación está suspendida temporalmente por parte del regulador alemán. (Con información de EFE)

Fuerzas Militares de Ucrania. Foto: AFP.

Conversaciones y escaladas El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mantiene la presión sobre el líder ruso, Vladimir Putin, por Ucrania, al anunciar un pequeño despliegue de tropas en Europa del Este, aún cuando altos funcionarios del Pentágono respaldaron los esfuerzos diplomáticos.



“Movilizaré tropas a Europa del Este y países de la OTAN a corto plazo. No muchas”, informó Biden a periodistas el viernes. Estados Unidos ya puso en alerta a 8.500 soldados para reforzar a la OTAN.



El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, estimó, por su lado, que con más de 100.000 soldados concentrados en la frontera con Ucrania, Rusia tiene suficientes fuerzas para una invasión, pero subrayó que un conflicto entre Kiev y Moscú “no es inevitable”.



“Todavía hay tiempo y espacio para la diplomacia”, dijo Austin a la prensa.



El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en tanto, llamó a los occidentales a no sembrar el “pánico” sobre el riesgo de una invasión rusa a su país, mientras que Putin, y el presidente francés, Emmanuel Macron, coincidieron en la “necesidad de una desescalada”.



En Londres, el primer ministro Boris Johnson dijo estar “decidido a acelerar los esfuerzos diplomáticos y fortalecer la disuasión para evitar un derramamiento de sangre en Europa”, según una portavoz de Downing Street. Johnson debe reunirse en los próximos días con Putin, antes de un viaje a la región.



Por su parte, se espera que el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, llegue a Kiev el martes. “Polonia apoya a Ucrania para evitar la agresión rusa”, anunció el portavoz del gobierno polaco, Piotr Muller. AFP

Reino Unido El Reino Unido se prepara para ofrecer a la OTAN un “importante” despliegue de tropas, armas, naves de guerra y aviones en Europa, anunció el Primer ministro Boris Johnson ayer sábado, para responder al aumento de la “hostilidad rusa” ante Ucrania.



“Este conjunto de medidas enviará un claro mensaje al Kremlin de que no toleraremos su actividad desestabilizadora y que estaremos siempre al lado de nuestros aliados en la OTAN frente a la hostilidad rusa”, afirmó.