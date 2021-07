Empresa Trump acusada de evasión

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La empresa Donald Trump fue acusada ayer jueves de operar durante más de 15 años una trama de evasión fiscal por las autoridades de Nueva York, que presentaron los primeros cargos en el marco de la investigación que mantienen desde hace más de dos años sobre los negocios del expresidente estadounidense.

Trump, que no figura por ahora entre los imputados, ve así como el cerco de la Justicia se estrecha a su alrededor.



Además de la compañía que lleva su nombre, hoy fue acusado el director financiero de la firma, Allen Weisselberg, que trabaja desde hace casi medio siglo para el negocio familiar de los Trump.

Tanto la Organización Trump como Weisselberg se declararon no culpables de los cargos que se les imputan, que incluyen conspiración para defraudar, fraude fiscal o falsificación de documentos, entre otros.



En un pliego de 25 páginas hecho público ayer, los fiscales detallan cómo entre 2005 y mediados de 2021 la empresa operó supuestamente un sistema con el que pagaba a Weisselberg y otros ejecutivos “por debajo de la mesa”, dándoles una parte importante de sus compensaciones de forma que se pudiese limitar el pago de impuestos, tanto por parte de los individuos como de la propia compañía.



“Para decirlo sin rodeos, este fue un plan de pagos ilegales generalizado y atrevido”, aseguró en nombre de la Fiscalía Carey Dunne durante la vista en la que se presentaron los cargos.



Según las autoridades, Weisselberg fue uno de los principales beneficiarios de esta trama, al recibir hasta 1,7 millones de dólares en compensación por los que no pagó impuestos, aunque no el único, pues también señalan a un miembro de su familia y a al menos otros dos empleados de la compañía. La Organización Trump, según se alega, pagaba a esas personas sueldos más reducidos -con lo que reducía sus impuestos de plantilla- y a la vez les ofrecía compensaciones al margen que no se notificaban adecuadamente a las autoridades.