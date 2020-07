Emiratos Árabes Unidos lanzó su misión a Marte

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La sonda emiratí “Al Amal” (Esperanza), primera misión espacial árabe hacia el planeta Marte, despegó ayer domingo a la hora 18.58 de Uruguay desde el centro espacial japonés de Tanegashima (hora 6.58 de hoy lunes en Japón). La primera misión árabe a Marte debía haber sido lanzada el 14 de julio, pero se retrasó en dos ocasiones debido al mal tiempo.

Mitsubishi Heavy Industries fue la empresa japonesa encargada del lanzamiento.

Cinco minutos después del despegue, el cohete que transportaba la sonda expulsó sus primeros propulsores y respetaba la trayectoria prevista.



Sarah al Amiri, directora adjunta del proyecto y ministra de Tecnologías Avanzadas de Emiratos, manifestó su “sensación indescriptible” durante el despegue. “Es el futuro de Emiratos Árabes Unidos”, declaró a la cadena Dubai TV.



La Misión Marte de los Emiratos ha costado 200 millones de dólares, según la ministra.



El aparato espacial, no habitado, debería empezar a orbitar en torno a Marte para febrero de 2021, marcando el 50º aniversario de la unificación de los siete principados que forman los Emiratos Árabes Unidos.



Una vez en el lugar, la sonda debe darle la vuelta al planeta rojo durante todo el año marciano, de 687 días terrestres. El objetivo es aportar una imagen completa e inédita de la dinámica del tiempo en la atmósfera de Marte.



Al programa emiratí le seguirán otras misiones no habitadas, una china y otra estadounidense, hacia el planeta rojo. Actualmente hay ocho misiones activas explorando Marte, algunas orbitan el planeta y otras en su superficie.



Más conocido por sus reservas de petróleo y gas natural, sus rascacielos y el gusto por el lujo, Emiratos Árabes Unidos aspira a convertirse en un actor destacado en el campo de la ciencia y la tecnología.



En septiembre de 2019, Haza al Mansuri fue el primer emiratí en ser enviado al espacio a bordo de un cohete Soyuz y el primer ciudadano árabe en permanecer en la Estación Espacial Internacional (ISS).



Las ambiciones del país van aún más lejos: planea construir una colonia humana en Marte antes de que pase un siglo.



Mientras tanto, tiene previsto crear una “ciudad científica” en el desierto, en las afueras de Dubái, para simular las condiciones marcianas y desarrollar la tecnología necesaria para colonizar el planeta.



Fundado en 2006 en Dubái, el Centro Espacial Mohamed Bin Rashid (MBRSC) fue la punta de lanza del proyecto Al Amal, en el que participaron 450 personas, más de la mitad de las cuales, emiratíes.



Pero, de momento, Emiratos Árabes Unidos no tiene ninguna base de lanzamiento, por lo que tuvo que recurrir al centro nipón de Tangashima y a la lanzadera de Mitsubishi Heavy Industries (MHI).



En 2018, una lanzadera similar de MHI puso en órbita el primer satélite diseñado por Emiratos, KhalifaSat.



Hasta la fecha, solo Estados Unidos, la India, Rusia y la Agencia Espacial Europea consiguieron colocar con éxito sondas en torno a Marte.



Y solo los estadounidenses lograron hacer aterrizar en el planeta robots intactos. Estados Unidos prevé enviar su ‘rover’ marciano más sofisticado, “Perseverence”, que intentará desenterrar pruebas de que hace 3.500 millones de años había microbios viviendo en Marte. Por su parte, China lanzará este mes una sonda y un pequeño robot teledirigido hacia Marte.