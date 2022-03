Embajador de Nicaragua ante la OEA calificó de "dictadura" al gobierno de Ortega y esto dijo Abdala

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El embajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Arturo McFields, calificó este miércoles el gobierno de su país encabezado por Daniel Ortega de "dictadura", destacando falta de libertades, decenas de "presos políticos" y "poderes fácticos". El representante de Uruguay en la OEA, Washington Abdala, destacó que lo ocurrido en esta jornada es un "acto histórico".

"Tomo la palabra el día de hoy en nombre de más de 177 presos políticos, y más de 350 personas que han perdido la vida en mi país desde el año 2018", comenzó diciendo el diplomático.



"Denunciar la dictadura de mi país no es fácil, pero seguir guardando silencio y defender lo indefendible es imposible", afirmó McFields, en una sorpresiva intervención ante el Consejo Permanente de la OEA.



"No hay partidos políticos independientes, no hay elecciones creíbles, no existe separación de poderes sino poderes fácticos", aseguró.

"Desde 2018, Nicaragua se convirtió en el único país de centroamérica donde no hay periódicos impresos, no hay libertad de publicar un simple tuit, de un comentario en las redes sociales", destacó el diplomático.



Quien luego cargó: "No hay organismos de derechos humanos, no hay uno solo, no existen. Todos fueron cerrados expulsados o clausurados".

"Me conmueve muchísimo"

Abdala - que tomó la palabra luego de McFields - pidió en su breve alocución que nadie lo interrumpa, destacando que lo que iba a ser una "reunión curricular" tomó este ribete que calificó de "histórico" por su "relevancia mayor".

"No es un día menor. Iba a ser una jornada curricular y lo ha cambiado absolutamente todo. Conviene tener consciencia de los momentos cuando se los está vivenciando. Pocas veces se ve esto que acaba de suceder", graficó el embajador uruguayo en la OEA.



Washington Abdala en la sesión de la OEA de este miércoles. Foto: Captura YouTube

"Solo tengo palabras de respeto por lo que acaba de hacer el embajador de Nicaragua", expresó, y enumeró porqué con tres ideas. "Primero porque ha calificado a su país de dictadura, situación en la que coincidimos. Segundo porque estoy consciente de los riesgos peligros y acechanzas que eso le acarrea desde este mismo momento. Eso me parece que ya no solo le pertenece a él sino a todos".



"Tercero porque los que estamos bregando hace tiempo porque los ejercicios de democracia existan en la región de manera sustantiva, real, cuando pasan estas cosas y cuando se suscitan estos acontencimientos de manera impactante lo que tenemos que ser es solidarios, comprometidos, honestos, sinceros, frontales, trabajadores, activos, extentendiendo la mano a quien toma un acto histórico como el que está haciendo el embajador de Nicaragua", manifestó Abdala.

Uruguay votó en junio del año pasado la resolución de la OEA que condenó al régimen de Ortega, le exigió la liberación de los detenidos y garantías para elecciones libres en noviembre de 2021.



En esa instancia, el embajador de Nicaragua en la OEA, Luis Alvarado, calificó a Uruguay de "dictadura", y Abdala respondió enérgicamente: "No le permito al embajador de Nicaragua una descalificación de esa naturaleza. No se lo permito en este territorio, ni en ningún otro territorio".



El presidente Luis Lacalle Pou señaló en setiembre pasado en la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), celebrada en México: "Nosotros, en esta voz, tranquila pero firme, debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela”.