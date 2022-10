Embajador de Brasil apuesta por un mayor poder de negociación en la región

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El panorama comercial entre Brasil y Uruguay es alentador y así lo mostró a El País el Embajador de Brasil en este país, Marcos Leal Raposo Lopes, quien observó que el intercambio entre ambas naciones ha ido aumentando últimamente y que, a su entender, existe un mayor potencial a ese nivel que se podría explotar.

En el plano regional, el embajador consideró que, ante el alza de la demanda mundial de alimentos, América Latina podría ser un gran proveedor, así como desarrollar un mayor poder de negociación.



Vayamos al primer punto: el comercio entre Uruguay y Brasil asciende a US$ 3,6 mil millones en el acumulado del año, lo que representa un aumento del 36% respecto al mismo período de 2021. La última vez que se llegó (a septiembre) con un valor tan alto en el acumulado del año fue en 2013, cuando se registró un flujo anual de US$ 4,9 mil millones.



Al respecto, el embajador afirmó: “hay espacio para que el intercambio supere los US$ 4 mil millones en 2023”.



Sopesó que en lo que va de 2022 han tenido destaque los envíos brasileños para Uruguay de petróleo y aceites minerales, vehículos de pasajeros y de transporte, carne vacuna y porcina, hierba mate y muebles. Y desde este lado, el 85% de los productos que Uruguay exporta al país vecino proviene de muy variadas industrias, con productos como harinas, leche, margarinas, plásticos, entre otros.



“Me parece que hay potencial para profundizar aún más nuestra cooperación e intercambio en el área agrícola y ganadera. Por ejemplo, Brasil podría comprar más lana y carne de cordero de Uruguay y vender, a su vez, al mercado uruguayo ganado en pie y carne porcina con hueso”, precisó el embajador.

Un hombre cruza caminando el paso de frontera entre Uruguay y Brasil. Foto: EFE

En cuanto a la coyuntura mundial actual, con una fuerte demanda de alimentos agravada por el impacto de la guerra (recordemos además que el sábado pasado Rusia anunció que suspende el acuerdo para la exportación de granos desde puertos ucranianos), América Latina tiene la oportunidad de ser un proveedor sólido.



Así lo reconoció el embajador Marcos Leal Raposo Lopes, al señalar que: “América Latina es una potencia en el sector de commodities; es competitiva y capaz de ofrecer productos y alimentos de calidad para consumidores en todas las partes”.



A su entender, mejorar las exportaciones de esta región conllevaría dos actitudes fundamentales: estar unidos a fin de alcanzar un mayor poder de negociación en la apertura de nuevos mercados, y reducción de tarifas en los destinos de las exportaciones de nuestros commodities.



Agregó un tercer factor: “no bajar la guardia en la defensa de nuestra producción sostenible en el campo”, como forma de estar en conformidad con la protección del medio ambiente y con consumidores cada vez más conscientes.

Mercosur



El embajador de Brasil destacó la importancia del Mercosur -que cumplió 31 años de fundado-, como vía o expresión de consolidación de la democracia en la región.



“Brasil cree que el Mercosur es una herramienta valiosa para la prosperidad, la estabilidad y el bienestar de nuestras sociedades. Reunimos países que son referentes en la agricultura sostenible y que pueden jugar un papel importante para garantizar la seguridad alimentaria del planeta. Unidos también podemos trabajar para obtener una mejor inserción en otros mercados para nuestros productos industriales y de alta tecnología”, agregó.



En ese contexto, quebró una lanza por la modernización del bloque, aunque sin especificar detalles: “Queremos que el Mercosur sea un bloque más abierto al mundo, más competitivo, más enfocado a la conquista de mercados externos y con mayor generación de empleo”.

Cumbre del Mercosur en Asunción. Foto: Cancillería de Paraguay

Señaló que uno de los objetivos centrales es, precisamente, impulsar la modernización del Mercosur en varios frentes. Y como ejemplo de los esfuerzos en esa línea, citó la Cumbre en Asunción del Paraguay (en el pasado mes de julio), donde los socios decidieron reducir horizontalmente el Arancel Externo Común (AEC) en 10% para la mayor parte del universo arancelario.



Cabe señalar que Marcos Leal Raposo Lopes inició su carrera diplomática en 1982, trabajó en las embajadas de Egipto y México y fue embajador en Argentina y Perú. Entregó cartas credenciales como Embajador de Brasil en Uruguay al presidente Luis Lacalle Pou, el pasado 11 de abril.



El País le realizó al Embajador otras preguntas (fue pocos días antes de las elecciones presidenciales brasileras), pero por la proximidad de éstas no pudo responder, acatando una serie de restricciones de las normativas electorales. La legislación brasilera no permite a los diplomáticos en función comentar sobre los candidatos o sus políticas.