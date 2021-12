Elon Musk reveló cuál es la amenaza que pone en peligro el futuro de la humanidad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El multimillonario fundador de Tesla y SpaceX, Elon Musk, reveló en una reciente aparición en un evento organizado por Wall Street Journal cuáles son los factores que ponen en riesgo a la humanidad.

El magnate considera que en el mundo “no hay suficientes personas”, lo que, según su parecer, representa una amenaza para el futuro de la civilización.



“Los mayores riesgos de la civilización son la baja natalidad y la rápida caída de la natalidad”, enfatizó el millonario mientras hablaba sobre el Tesla Bot, un humanoide robótico que tiene el potencial de ser un sustituto generalizado del trabajo humano.



En este contexto, el magnate reiteró que al no haber suficientes personas, se limita la mano de obra. De esta manera, rechazó el planteamiento que afirma que la población mundial está creciendo sin control. Tomando las estadísticas, un reporte del Banco Mundial marcó que la tasa de natalidad mundial viene disminuyendo desde el año 1960.

Hacia el final, el hombre más rico del mundo aportó su punto de vista sobre el envejecimiento de las personas y fue sincero. “No creo que la gente deba intentar vivir durante mucho tiempo. Es importante que las personas mueran, ya que la mayoría de las veces la gente no cambia de opinión, lo que crearía una sociedad donde las nuevas ideas no pueden tener éxito”.



Meses atrás, el fabricante de vehículos Tesla anunció en el evento AI Day (Día de la Inteligencia Artificial) que trabaja en la creación de un robot humanoide, conocido provisionalmente como Tesla Bot, en el que utilizará algunas de las tecnologías que emplea en sus vehículos, como el piloto automático.



En su página web, la compañía explica que Tesla Bot es un dispositivo bípedo para “uso general”, y que está destinado para llevar a cabo tareas “inseguras, repetitivas o aburridas” actualmente llevadas a cabo por humanos.



Musk, por su parte, aseguró que este dispositivo “será real” y “amistoso” con el ser humano y que espera tener listo un prototipo para el 2022.



En relación a sus características, tiene una altura de 1,72 metros y un peso cercano a 57 kilos, y además se espera que sea capaz de transportar carga de 20 kilogramos. Su velocidad máxima será de 8 kilómetros por hora.



El robot tendrá 40 actuadores electromecánicos distribuidos en su cuerpo humanoide, con piernas, brazos y manos, tendrá elementos procedentes de los vehículos de la compañía como cámaras de piloto automático en su cabeza, y una computadora central dentro del torso con el software de navegación de Tesla.