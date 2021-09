Elisa Carrió, sobre Cristina Kirchner: “El intento de vaciar al presidente es un golpe de Estado”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, denunció que la renuncia de los ministros del gobierno argentino que responden a Cristina Kirchner ocurrida este miércoles es un intento de golpe de Estado. “Un vicepresidente que vacía de poder al presidente está haciendo un golpe de Estado”, sentenció Carrió, en declaraciones a Radio Mitre.



“Se quieren correr de una derrota que es de Cristina Kirchner”, acusó Carrió, tras la presentación de la renuncia de “Wado” de Pedro y otra decena de funcionarios, que desencadenó un cimbronazo político sin precendentes en el gobierno.



“El intento de vaciar a un Presidente por por parte de un vice es algo que los franceses llaman golpe de estado. Ya lo hicieron varios”, señaló Carrió y recordó un episodio similar, cuando Carlos “Chacho” Álvarez renunció y dejó más débil al entonces presidente Fernando de la Rúa.

En relación a la coyuntura actual Carrió analizó: “Esto ya venía mal de origen, porque Cristina Kirchner, la vice, fue la que eligió al presidente. Un vicepresidente no puede ser el jefe de la oposición”.



“Un vicepresidente no le puede indicar a un Presidente a quién pone o saca, sea derrotado o victorioso. Esto iba a venir igual porque si ellos [Frente de Todos] ganaba, iban a decir que la victoria era de ella”, agregó Carrió. “Le diría al Presidente que resista y que evite un golpe de radicalización para evitar un golpe”, advirtió, enfática, Carrió. Por otro lado, la líder de la Coalición Cívica se dirigió a los gobernadores del PJ y también les reclamó que sostengan las instituciones.

“Tiene que haber gobernadores que sostengan la institucionalidad, sobre todo los pertenecientes al PJ”, destacó Carrió al respecto. Por otro lado, la exdiputada anticipó que Juntos por el Cambio emitirá un comunicado en relación a la ola de denuncias presentadas hoy por una decena de funcionarios de Gobierno afines a la vicepresidente Cristina Kirchner.



De todas formas, Carrió aclaró que el rol de la coalición opositora será sostener las instituciones desde el parlamento “y no cuestiones internas” del Gobierno. “No se puede sustituir actuaciones. No le corresponde a ningún otro poder del Estado. Fernández podría solicitar el apoyo de los gobiernos afines que quieran ser republicanos. Pienso en Schiaretti, por ejemplo”, concluyó Carrió.

Las renuncias

Luego de la derrota en las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) se desató una crisis en el gobierno que derivó en que una decena de funcionarios clave del gobierno, todos ligados a Cristina Kirchner, pusieran a disposición sus renuncias.



El primero en presentarla fue el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro. El funcionario argumentó que existe una necesidad de “interpretar el veredicto” del electorado en las PASO del domingo y dimitió luego del acto que protagonizó el presidente con el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien junto al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, son los principales señalados por el ala del kirchnerismo más dura por las fallas en la gestión.



“Escuchando sus palabras del domingo por la noche, donde planteó la necesidad de interpretar el veredicto que ha expresado el pueblo argentino, he considerado que la mejor manera de colaborar con esa tarea es poniendo mi renuncia a su disposición”, expresa el funcionario en la carta de dimisión presentada hoy al Jefe de Estado.



“Motiva la presente poner a su disposición mi renuncia al cargo de Ministro del Interior de la Nación con el que he sido honrado desde el 10 de diciembre de 2019″, comienza la misiva del funcionario.



“Puso su renuncia a disposición del Presidente para que el jefe del Estado haga lo que considere. Es un gesto, no es una renuncia indeclinable”, señalaron a La Nación cerca del ministro del Interior, el funcionario de mayor peso en poner su dimisión a disposición y cuya acción generó un efecto dominó en el resto y un cimbronazo interno.