Elecciones en Venezuela pero sin Maduro en el poder, dice Estados Unidos

Estados Unidos se opone a nuevas elecciones en Venezuela mientras Nicolás Maduro siga en el poder, porque el régimen chavista podría manipular el sistema electoral, dijo ayer lunes el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton.

En declaraciones a periodistas en Lima, donde arribó para una cumbre sobre Venezuela hoy martes, Bolton afirmó que las conversaciones en curso entre el régimen chavista y la oposición bajo la mediación de Noruega en Barbados “no son serias” y le permiten a Maduro ganar más tiempo en el poder.



Bolton advirtió a China y Rusia que no apoyen más a Maduro, porque Venezuela podría no pagar su deuda tras la caída del actual régimen. Bolton dijo que un gobierno elegido democráticamente en Venezuela puede ver a China y Rusia como naciones hostiles por apoyar el “régimen criminal” de Maduro y podría optar por no devolverles miles de millones de dólares en préstamos.



El asesor en seguridad de la Casa Blanca afirmó que en la conferencia de hoy en Lima anunciaría una nueva iniciativa de Estados Unidos para encontrar una transferencia pacífica de poder en Venezuela.

Estados Unidos, buena parte de los países latinoamericanos y la mayoría de las democracias occidentales han pedido que Maduro renuncie, reconociendo al líder opositor Juan Guaidó como el presidente legítimo del país.



Rusia y China continúan respaldando a Maduro, quien ha catalogado a Guaidó de “títere” de Estados Unidos y mantiene el control de la mayoría de las instituciones del Estado.



Guaidó y sus aliados han argumentado reiteradamente que China y Rusia tienen más probabilidades de cobrar sus préstamos a Venezuela con Maduro fuera del cargo. Sin embargo, la oposición ha criticado algunos préstamos rusos porque no fueron aprobados por la Asamblea Nacional.

Cumbre en Lima.

La conferencia internacional en Lima sobre Venezuela reunirá hoy martes a unos 60 países en busca de una salida pacífica a la crisis política en ese país. Convocada por el Grupo de Lima, que desde 2017 promueve una solución a la crisis en Venezuela, acudirá a la conferencia una delegación de alto nivel enviada por el presidente estadounidense, Donald Trump, conformada por Bolton y el secretario de Comercio, Wilbur Ross.



También asistirán, entre otros, delegados del Vaticano, Francia, Alemania, Reino Unido, Australia, Corea del Sur, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica y 18 países latinoamericanos; pero no China, Cuba, Rusia y Turquía, aunque fueron especialmente invitados porque pueden tender puentes con Maduro.



La conferencia tendrá dos partes: la primera con los países que reconocen a Guaidó como presidente venezolano, y luego otra con el resto de invitados. A la primera reunión asistirá el representante de Guaidó ante el Grupo de Lima, Julio Borges, quien también sostendrá un encuentro con Bolton. A la conferencia misma no fueron invitados delegados del líder opositor ni de Maduro.

Han confirmado su asistencia 59 países y tres organismos internacionales: la Unión Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (conocido antes como Corporación Andina de Fomento, CAF).



El Grupo de Lima invitó a un centenar de países “a nivel de cancilleres” a la conferencia, dijo hace un mes el canciller peruano, Néstor Popolizio, quien será anfitrión del cónclave, en un hotel de Lima.



Pero solo una decena de los 60 países estarán representados por sus cancilleres. Muchos estarán representados por sus embajadores en Lima o funcionarios de menor rango.



El Grupo de Lima fue creado en agosto de 2017 para definir una postura común frente la crisis venezolana. Lo integran una docena de países latinoamericanos y Canadá.