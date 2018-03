Elecciones en Venezuela serán una "lección" para Santos, Trump y Rajoy, dijo Maduro

El presidente de Venezuela y candidato a la reelección, Nicolás Maduro, auguró este viernes una participación abrumadora en las elecciones del 20 de mayo y dijo que serán una "lección" para países que las desconocen como Colombia, Estados Unidos y España.



"Tengo la certeza absoluta de que los números de participación electoral van a impresionar al mundo y van a ser una lección para los (Juan Manuel) Santos, los (Donald) Trump y los (Mariano) Rajoy", declaró Maduro tras firmar un acuerdo de garantías electorales con otros dos aspirantes.



Los comicios -adelantados de diciembre al 20 de mayo por la oficialista Asamblea Constituyente- son boicoteados por la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que los considera un "fraude" para perpetuar a Maduro.



El mandatario arremetió también una vez más contra su homólogo de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, uno de los líderes del Grupo de Lima, bloque de 14 países latinoamericanos creado ante la falta de consenso para adoptar resoluciones sobre Venezuela en la Organización de Estados Americanos (OEA).



"Me da asco la forma de actuar, subordinada al imperialismo, de Juan Manuel Santos y Pedro Pablo Kuczynski", agregó en rueda de prensa.

El acuerdo de este viernes fue suscrito por el opositor Henri Falcón -quien se postuló contrariando a la MUD que le ha pedido deponer su candidatura- y el pastor evangélico Javier Bertucci.



Maduro consideró que la alianza opositora -a la que pertenece Falcón- "no participa por orden de Estados Unidos y porque tiene perdidas las elecciones", y dijo tener la "corazonada" de que obtendrá una "votación récord".



Pone como meta 10 millones de votos sobre un universo de 20,4 millones de electores.



"Quieren tomar el poder político en Venezuela y ¿cómo lo van a hacer? (...), ¿con un golpe de Estado?", se preguntó el presidente, que tildó la abstención "como un salto al vacío".



Washington, que fijó sanciones financieras contra Venezuela, ha asomado la posibilidad de nuevas medidas, incluido un embargo petrolero. El crudo proporciona 96% de los ingresos del país caribeño.



"Me resbalan las opiniones de los gobierno del norte, porque no tienen moral", respondió Maduro.



Ante los firmantes del acuerdo, Tibisay Lucena, presidenta del poder electoral, al que la oposición vincula con el gobierno, aseguró que "no habrá presión, sabotaje interno y mucho menos poder extranjero que sea capaz de doblegar la voluntad democrática del pueblo".