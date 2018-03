Elecciones presidenciales en Venezuela se aplazan para la segunda quincena de mayo

El Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) comunicó este mediodía su decisión de aplazar las elecciones presidenciales, que estaban previstas para el 22 de abril, a la segunda quincena de mayo, tras un acuerdo alcanzado entre algunos partidos de oposición y representantes del Gobierno.



El "acuerdo de garantías electorales" presentado hoy propone que se lleven a cabo elecciones presidenciales, legislativas, regionales y municipales en la segunda quincena de mayo.



Además, se acuerda invitar a la ONU a que envíe una misión internacional de acompañamiento. "Se asegurará y favorecerá la equidad en el acceso a medios públicos y privados", indica el documento.

Los centros de votación serán restaurados a sus lugares originales, se harán todas las auditorías técnicas según los estándares usados en 2012 y 2015, se hará sorteo de miembros de mesa y se establecerán puntos rojos (donde se verifica el carnet de la patria de los votantes) a no menos de 200 metros de los centros.



En el acuerdo, el gobierno de Nicolás Maduro se compromete a "evitar" hacer cadenas nacionales.



Firmaron el acuerdo los partidos Avanzada Progresista, Movimiento al Socialismo y Copei (opositores escindidos de la Mesa de la Unidad Democrática), PSUV (oficialista) y los partidos que apoyan a candidatos independientes. Ningún integrante de la MUD participó del acuerdo.



La presidenta del organismo, Tibisay Lucena, dijo que la fecha definitiva será discutida a partir del acuerdo.



Los partidos que integran la MUD Un Nuevo Tiempo (UNT) y Acción Democrática (AD), no firmaron el acuerdo pero tienen tiempo hasta la medianoche de hoy para presentar candidatos presidenciales.

Críticas al acuerdo

Primero Justicia (PJ), el partido del dos veces candidato a la Presidencia de Venezuela Henrique Capriles, aseguró hoy que, con su candidatura para los comicios a la jefatura de Estado del 22 de abril, el exchavista Henri Falcón le "hace el juego" al presidente Nicolás Maduro.



"Lamentablemente él (Falcón) cedió a la tentación de la participación y con eso le está haciendo el juego al gobierno de Nicolás Maduro, y eso tenemos que denunciarlo con todas sus letras", afirmó el diputado Juan Pablo Guanipa, militante de PJ, en rueda de prensa.



Falcón oficializó el martes su candidatura a las presidenciales por Avanzada Progresista , una decisión calificada de "unilateral" por la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que no participará en los comicios por considerar que no se dan unas condiciones "justas" y que dijo que con ese movimiento el exchavista se deslindó de la misma.



Guanipa señaló que firmar un acuerdo de respeto a los resultados de "una farsa electoral", como está previsto para hoy, es una "completa barbaridad" y que de hacerlo, Falcón "estará demostrando" que es un candidato "convenido con el Gobierno nacional para tratar que el Gobierno ante el mundo legitime lo que nunca podrá legitimar".



Reiteró que desde PJ y la MUD están "totalmente convencidos" de que las condiciones para unas presidenciales "no están dadas" y que la decisión de Falcón fue un "error".



Sin embargo, se mostró esperanzado de que el exgobernador del estado Lara rectifique "y que podamos seguir en la lucha por las condiciones adecuadas para ir un proceso electoral como se debe".



Aseguró desconocer si Capriles participó en las reuniones con el gobierno de las que informó ayer Falcón y por las que se estarían negociando, entre otras cosas, el retraso de los comicios o la observación de los mismos por parte de organismos internacionales como las Naciones Unidas.



"Cualquier reunión que se haga en este país en función de lograr condiciones para poder participar en un proceso realmente transparente vale la pena", sostuvo al respecto el parlamentario.



"Lo importante de todo esto es que eso produzca las condiciones que hemos exigido (...) solo en caso de que esas condiciones se den abierta y claramente (...) esas reuniones tendrán sentido", añadió.