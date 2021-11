Elecciones en Honduras hoy: entre el hambre y la corrupción

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Honduras elige hoy domingo un nuevo presidente en comicios marcados por la corrupción y el narcotráfico, que tocan hasta las más altas esferas de poder, y por un temor ciudadano de que un resultado apretado genere violencia.

El temor no es gratuito. En 2017, una cuestionada reelección de Juan Orlando Hernández -el actual presidente- desató enfrentamientos con represión policial, que dejaron unos treinta muertos.

A punto de dejar el poder, Hernández fue señalado en un tribunal en Estados Unidos -donde su hermano cumple cadena perpetua por narcotráfico-, de ser cómplice de ese delito, cargo que rechaza. Quien lo suceda deberá luchar contra la pobreza que afecta a más de la mitad de los 10 millones de habitantes, y que obliga a muchos jóvenes a migrar irregularmente a Estados Unidos en busca de empleo.



Hoy más de 5 millones de hondureños están habilitados a votar en unos comicios en los que además serán elegidos tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías municipales, 128 diputados al Parlamento local y 20 al Centroamericano. En esta contienda participan 14 partidos y 12 candidatos a la presidencia, solo con dos o tres con chances de ganar, según encuestas.



El Partido Nacional (PN, derecha), en el poder desde 2010, espera seguir al mando, ahora a través de su candidato, el alcalde de Tegucigalpa, Nasry Asfura.



Asfura no está envuelto en narcotráfico aunque es investigado por malversar fondos públicos.



Su principal contendora es Xiomara Castro, del partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda). Podría ser la primera mujer en gobernar Honduras. Es esposa de Manuel Zelaya, presidente derrocado en 2009 por girar a la izquierda y aliarse con el chavismo.



Aunque no se permite divulgar encuestas en esta fase de la elección, Libre asegura tener un sondeo que ubica a Castro con amplia ventaja. Pero analistas afirman que no se debe subestimar la maquinaria del Partido Nacional, y se puede esperar que muchos intereses poderosos hagan lo que puedan para impedir que Castro tome las riendas del país.



El Partido Nacional ataca las propuestas de Castro relacionadas a la legalización del aborto y al matrimonio entre personas del mismo sexo.



Yani Rosenthal (centro-derecha) es el tercer candidato en preferencia popular. Perteneciente al Partido Liberal, este candidato cumplió condena de tres años en Estados Unidos por lavar activos del narcotráfico.

Problema en puerta.

Si Castro ganara por un pequeño margen, “el Partido Nacional alegará fraude y... eso podría ser peligroso para la estabilidad del país”, proyectó Víctor Meza, director de la ONG Centro de Documentación de Honduras y exministro de Gobernación y Justicia de Manuel Zelaya. En tanto, si Asfura gana, no importa por cuánto, “la oposición derrotada no lo aceptará... y exigirá un recuento de voto por voto, o nuevas elecciones”, agregó.



Los comicios de hoy serán los undécimos consecutivos desde 1980, cuando Honduras retornó al orden constitucional despúes de 20 años de regímenes militares.



No hay segunda vuelta y gana el candidato que tenga más votos. (Con información de EFE y AFP).

Más de 50 muertes ligadas a la política Por lo menos 51 personas ligadas a partidos políticos han muerto de forma violenta en los últimos meses, de cara a las elecciones generales de hoy 28 de noviembre. Así lo reveló un informe que presentó el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH).



Migdonia Ayestas, directora de esa institución, explicó que la violencia política que afecta en este momento a Honduras, evidencia que este proceso electoral podrá estar cargado de conflictividad. “Esa situación es lamentable, porque lo que ocupa el primer lugar de las situaciones agresivas son los homicidios”, afirmó.