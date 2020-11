Elecciones en Estados Unidos: puede haber demoras en los resultados 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Existe una buena posibilidad de que los estadounidenses no sepan quién ganó las elecciones presidenciales este miércoles. Es más: el recuento de votos podría demorar varios días más.

¿El motivo principal? Muchos estados facilitaron las votaciones por correo en medio de la pandemia de coronavirus y las preocupaciones sobre las multitudes en los centros de votación. Pero, por lo general, las boletas por correo toman más tiempo en procesarse que las presenciales.

Las elecciones se juegan en un puñado de estados decisivos, que aún deben contabilizar los votos enviados por correo y del voto adelantado.



Algunos estados con una larga experiencia en el uso de votaciones por correo han implementado ajustes para esos pasos adicionales.



En Florida, los trabajadores electorales pueden comenzar a contar boletas 22 días antes de los comicios. En Carolina del Norte, desde cinco semanas antes de la elección, las juntas condales insertan las boletas aprobadas dentro de las máquinas de votación, lo que permite una rápida tabulación el día de los comicios.



Pero otras entidades como Michigan, Pensilvania y Wisconsin, todas ellas con legislaturas de mayoría republicana y todas ellas sin una clara inclinación política, tomaron la decisión consciente de esperar para no contabilizar boletas por correo antes del día de elecciones. Como resultado, podría tomar varios días escrutar los votos suficientes para proyectar un ganador.





El tira y afloja en los estados sobre el uso de boletas por correo ocurre en momentos en que el presidente Donald Trump acusa que el proceso de votación por correo está repleto de prácticas fraudulentas.



Además hay otro giro que podría demorar el proceso de identificar al ganador: en algunos estados clave, se pueden admitir boletas por correo varios días después de la jornada electoral y aún contabilizarse, siempre que tengan el matasellos con fecha no posterior al día de elecciones. Los demócratas han argumentado que el gran número de votos en ausencia y la lentitud del servicio postal en algunas zonas hacen que esas precauciones sean necesarias.



Por ejemplo, las boletas enviadas por correo en Nevada no expiran sino hasta el 10 de noviembre siempre que hayan sido selladas hasta el día de las elecciones. En Carolina del Norte, el plazo es el 12 de noviembre.



Los sondeos indican que la mayoría de los simpatizantes de Trump planearon votar el día de las elecciones, mientras que más de la mitad de los seguidores de Joe Biden habían planeado votar por correo.